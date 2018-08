Klar, es geht um den Einzug in die zweite Runde des Rheinlandpokals, doch es geht wahrlich nicht nur um Fußball, wenn sich am Mittwochabend, 20 Uhr, der TuS Montabaur und die Spvgg EGC Wirges im Mons-Tabor-Stadion gegenüberstehen. Ein Jugendspieler der Wirgeser ist vor mehr als vier Wochen bei einem Verkehrsunfall sehr schwer verletzt worden und muss seitdem in einer Klinik in Köln behandelt werden. Um die Familie zu unterstützen, haben die Verantwortlichen im Verein – allen voran A-Jugend-Trainer Serkan Öztürk – die Aktion „Philipp kämpft ... und die EGC-Familie kämpft mit“ ins Leben gerufen und unter anderem ein Spendenkonto eingerichtet. „Es ist uns wichtig, die Eltern zu unterstützen, während sie ständig an der Seite ihres Jungen sind“, sagt Achim Wussow, der Vorsitzende der EGC. „Vor allem Serkan hat da schon sehr viel bewegt und in die Wege geleitet.“

Als der TuS Montabaur vom Schicksal des Wirgeser Jugendspielers erfahren hat, setzte sich auch Trainer Sven Baldus mit seinem Zwillingsbruder Alexander zusammen und überlegte, welche Möglichkeiten man selbst habe. „Wir ...

Lesezeit für diesen Artikel (244 Wörter): 1 Minute, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.