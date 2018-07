Im Rahmen der Staffelbesprechung der A-Klasse, der B-Klasse Birkenfeld West und zweier C-Klassen wurden auch die ersten beiden Kreispokalrunden ausgelost. Angesetzt sind die Partien bisher in zwei Blöcken pro Runde. Runde 1 findet demnach am 14. und 15. August statt, Runde 2 wird am 28. und 29. August ausgetragen. Verlegungen sind freilich noch möglich. Seit langer Zeit dürfen auch wieder zweite Mannschaften am Kreispokal teilnehmen. Vor der Runde konnten die Vereine entscheiden, mit wie vielen Mannschaften sie bei diesem speziellen Wettbewerb starten. Selbstverständlich bieten beide Runden einige interessante Derbys. So empfängt beispielsweise die SGH Rinzenberg in Runde eins den „großen“ Nachbarn SC Birkenfeld. Auch bei der Spvgg Wildenburg freut man sich über ein Lokalduell. Der B-Klassist hat es in Schauren mit der SG Idarwald zu tun. In Runde zwei sticht eine Partie heraus, die genauso gut auch das Endspiel sein könnte. Titelverteidiger SV Nohen gastiert bei der Spvgg Nahbollenbach. Diese Begegnung gab es erst im vergangenen April, damals trafen die beiden A-Klässler im Halbfinale aufeinander. erst in der Verlängerung setzte sich damals der SV Nohen durch. Beide Klubs starten übrigens als Kreispokal-Halbfinalisten der vergangenen Saison in Runde eins des Verbandspokals. Diesmal wird einer der beiden Spitzenvereine schon in Kreispokalrunde zwei die Segel streichen.

Im Einzelnen ergab die Auslosung im Sportheim des VfL Algenrodt, die Axel Rolland, der Kreisvorsitzende, und sein Vorstandsmitstreiter Andreas Schmitz vornahmen, folgende Partien. Runde 1 Dienstag, 14. August: FC ...

Lesezeit für diesen Artikel (323 Wörter): 1 Minute, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.