Kreis Bad Kreuznach. Am heutigen Mittwoch ab 18.30 Uhr werden die beiden letzten Viertelfinalisten im Fußball-Kreispokal Bad Kreuznach ermittelt. In der einen Begegnung treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in den Ligen des Kreises Birkenfeld beheimatet sind. Der A-Klassen-Siebte FC Hennweiler ist beim TuS Becherbach, dem Drittletzten der B-Klasse Birkenfeld Ost, klarer Favorit. Ligakonkurrenten aus der B-Klasse Bad Kreuznach West messen sich in der anderen Partie. Der TuS Gangloff, derzeit Sechster, empfängt Tabellenführer SG Nordpfalz. Beide Mannschaften standen sich in dieser Saison bereits einmal an einem Mittwochabend gegenüber. Die SG Nordpfalz gewann das Punktspiel am 10. August mit 4:0. ga