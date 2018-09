Hassia Bingen muss bereits in der vierten Runde des Fußball-Verbandspokal die Segel streichen. Der Oberligist unterlag beim Verbandsligisten RWO Alzey mit 5:7 (2:2, 2:2, 0:0) nach Elfmeterschießen. Die Alzeyer verwandelte alle Strafstöße sicher, den umjubelten letzten haute Florian Unckrich in die Maschen. Zuvor war Joshua Iten am Ex-Binger Pascal Eder gescheitert.

Die Partie nahm erst in Hälfte zwei Fahrt auf. Christian Hahn markierte das Alzeyer 1:0 (48.). Baris Yakut (83., 88.) stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Doch sein Doppelschlag reichte ...

