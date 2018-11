Nur allzu gerne erinnern sich die Fußballer der TuS Koblenz an das letzte Aufeinandertreffen mit dem SV Eintracht Trier im Pokalwettbewerb des Fußballverbandes Rheinland zurück. Es war am 25. Mai des vergangenen Jahres, als die Koblenzer im Salmtalstadion zu Salmrohr das Pokalfinale gegen die Eintracht mit 2:1 für sich entschieden. Am Mittwochabend treffen die beiden Traditionsklubs im Stadion Oberwerth erneut im Pokal aufeinander, diesmal im Viertelfinale, Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Zur gleichen Zeit werden auch die anderen drei Viertelfinalspiele ausgetragen. Titelverteidiger TuS Rot-Weiß Koblenz fährt zum Rheinlandligisten FSV Salmrohr, der FV Engers zum SV Mehring, und im Westerwaldduell kämpfen die ...

Lesezeit für diesen Artikel (514 Wörter): 2 Minuten, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.