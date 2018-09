Der Titelverteidiger bleibt im Wettbewerb: In der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals hat TuS Rot-Weiß Koblenz auf dem Sportplatz in Güls einen überzeugenden Auftritt hingelegt und den FC Metternich mit 4:0 (2:0) besiegt. Somit stehen die Rot-Weißen, die in der vergangenen Saison den Pokal durch ein 1:0 im Finale über TuS Koblenz gewannen, im Achtelfinale. Derweil braucht sich der FC Metternich keine Vorwürfe zu machen. Der zwei Klassen tiefer spielende Bezirksligist hielt gut dagegen, war aber gegen die Vorstadtpower letztendlich machtlos.

Eine tolle Kulisse herrschte auf dem Gülser Sportplatz, auf dem die Germania ihr Heimspiel austrug, da der eigene Kunstrasen noch nicht fertig und auf dem Rasenplatz in der Kaul kein ...

