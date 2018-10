In der Nachspielzeit sind die Pokalträume des Fußball-Rheinlandligisten SG Eintracht Mendig/Bell geplatzt. Im Achtelfinale des Rheinlandpokals verloren die Mendiger gegen den Ligarivalen FSV Salmrohr mit 1:2 (1:0) und kassierten den entscheidenden Treffer zum 1:2 in der zweiten Minute der fünfminütigen Nachspielzeit. Die Salmrohrer, die am Sonntag bereits das Punktspiel gegen Mendig mit 3:0 gewonnen hatten, dürfen sich nun im Viertelfinale vermutlich auf ein Gastspiel des Oberliga-Spitzenreiters Rot-Weiß Koblenz freuen, der am heutigen Mittwoch beim A-Ligisten DJK Pluwig-Gusterath antritt.

„Wir haben es verpasst, zeitig das zweite Tor zu erzielen“, nahm Mendigs Trainer Cornel Hirt die Pokalpleite gefasst auf, „trotzdem habe ich ein gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen.“ Nach dem Verlauf ...

Lesezeit für diesen Artikel (292 Wörter): 1 Minute, 16 Sekunden

