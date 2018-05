Bis weit in die zweite Halbzeit der Aufstiegsspiele zur 3. Liga hinein durften alle hoffen, die es mit der TuS Koblenz halten. Doch dann verspielte der 1. FC Saarbrücken einen 2:0-Vorsprung bei 1860 München und verpasste durch das 2:2 ebenso den Aufstieg wie der SV Waldhof Mannheim, dessen Heimspiel gegen Uerdingen beim Stand von 1:2 kurz vor Schluss wegen Pyro-Eskalation abgebrochen wurde. Was das bedeutet, ist jedem TuS-Fan klar: Der Koblenzer Traditionsverein von 1911 muss wie vor drei Jahren aus der Regionalliga in die Oberliga absteigen. Doch eine sofortige Rückkehr in die vierte Liga wie damals ist nach derzeitigem Stand illusorisch, die TuS Koblenz hat momentan ganz andere Sorgen.

„Die Zeit des Profifußballs in Koblenz ist beendet“, sagt Michael Stahl nüchtern. Der Kapitän der Mannschaft, deren famoser Saisonendspurt mit drei imponierenden Siegen unbelohnt bleibt, lässt seinem Frust über den ...

Lesezeit für diesen Artikel (744 Wörter): 3 Minuten, 14 Sekunden

