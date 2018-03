TuS mit neuem Personal in die wichtigen Spiele

Zwei ganz entscheidende Heimspiele stehen für die TuS Koblenz binnen acht Tagen in der Fußball-Regionalliga Südwest auf dem Programm: Am Samstag um 16 Uhr treffen die Schängel zunächst im Stadion Oberwerth auf die Stuttgarter Kickers, am 10. Februar auf den FSV Frankfurt – beides unmittelbare Konkurrenten im Abstiegskampf.

Treffsicher: Der Koblenzer Andreas Glockner (rotes Trikot) – in Abwesenheit von André Marx und Michael Stahl gegen den FC Hennef 05 zum Kapitän befördert – erzielte gegen den Mittelrheinligisten gleich zwei Tore. Geht's allein nach TuS-Trainer Petrik Sander, kann es am Samstag gegen Stuttgart natürlich gerne so weitergehen.

Noch am Sonntagmorgen hatte Petrik Sander signalisiert, dass das Präsidium bis dato keine finanziellen Mittel für Neuverpflichtungen gewährt hätte, dann aber folgte doch noch das „grüne Licht“, der Trainer konnte also personell nachlegen. Was er dann kurz vor Ablauf der Transferperiode auch doppelt tat: Jeremy Lundy und Patrik Dzalto unterschrieben jeweils einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der frühere kroatische Juniorennationalspieler Dzalto stand zuletzt beim SSV Jahn Regensburg unter Vertrag und spielte dort in der zweiten Mannschaft in der Landesliga Bayern Mitte. Ausgebildet wurde der 20-jährige Offensivspieler bei RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen. Lundy wechselt vom Koblenzer Ligakonkurrenten SV Röchling Völklingen zur TuS. Für die Saarländer war der Außenverteidiger in der Hinrunde elfmal am Ball. Zudem kommt der 26-jährige Deutsch-Amerikaner auf insgesamt 90 Einsätze in der Hessenliga für seinen Heimatverein SG Rot-Weiß Frankfurt.

Sander: „Die Neuverpflichtungen sind ein positives Signal nach außen. Leider waren wir in unseren Gesprächen mit Spielern nur teilweise erfolgreich, die knapp bemessene Zeit spielte da eine entscheidende Rolle. Wir haben bei Weitem finanziell nicht das ausgeschöpft, was an Budget frei geworden ist.“

Investiert wurde allerdings nicht in den vereinslosen Murat Bildirici (bis November bei Viktoria Berlin unter Vertrag), obwohl der gleich zweimal auf Herz und Nieren getestet wurde. „Nein, kein Thema mehr“, äußerte sich Sander schon unmittelbar vor dem Ablauf der Transferperiode kurz und knapp zu dieser Personalie. Ob die beiden Neuen gleich am Samstag schon erste Wahl sind oder erst einmal auf der Bank sitzen, ließ er offen. Es ist eher davon auszugehen, dass der Coach gegen die Kickers in weiten Zügen wohl der Mannschaft vertrauen wird, die er in der Vorwoche beim 4:2 gegen den FC Hennef 05 aufs Feld schickte. „Das ist eine sich selbst erklärende Geschichte, viele Varianten bleiben ja nicht“, bestätigt Sander indirekt diese Vermutung. Zwei Änderungen sind nicht unwahrscheinlich: Kapitän André Marx hat seine Wadenprellung weitgehend auskuriert, zudem hat sich Michael Stahl von seiner Erkrankung erholt. Ob beide ein Thema für die Startelf sind, bleibt abzuwarten.

Zwei weitere, nicht zwingend vorgesehene Korrekturen könnte es überdies geben: Zum einen, wenn Ricardo Antonaci seine Magen-Darm-Geschichte nicht bis Samstag überstanden hat, zum anderen, wenn der TuS-Trainer zwischen den Pfosten von Beginn an auf Dieter Paucken bauen sollte. Die etatmäßige Nummer eins, Chris Keilmann, stand gegen Hennef in der ersten Halbzeit im Tor, danach Paucken. Sander gibt in diesem Zusammenhang zu Protokoll: „Wir haben Dieter nicht nur als Back-up geholt, die Entscheidung, wer am Samstag spielt, treffe ich im persönlichen Gespräch und nach Abstimmung mit Torwarttrainer Peter Auer.“

Die längere Zeit schon verletzten Dejan Bozic (Sander: „Er ist immer noch krankgeschrieben und kann nur eingeschränkt trainieren“), Jan Engels und Felix Käfferbitz sind vorerst kein Thema. Etwas besser sieht es da schon bei Kevin Lahn aus, der Heilungsprozess am Fuß schreitet gut voran. „Ein paar Tage dauert es wohl noch“, vermutet der Trainer. Was soviel heißt wie: In der nächsten Woche könnte es für einen Einsatz gegen Frankfurt reichen.

Der erste Gegner nach der Winterpause blieb in jüngster Vergangenheit ebenfalls nicht tatenlos, die Stuttgarter verstärkten sich zuletzt gleich vierfach: Defensivmann Tobias Feisthammel (zuvor VfB Stuttgart II), Angreifer Daniel Hammel (Alemannia Aachen), Linksaußen Michael Klauß (1. FC Köln II) und Torwart Miro Varvodic (vereinslos) sollen gemeinsam mit dem ebenfalls erst Ende des Jahres verpflichteten Trainer Francisco Paco Vaz mithelfen, den Karren der Schwaben in den 15 noch offenen Spielen aus dem Dreck zu ziehen.

In der Hinrunde feierte die TuS beim 1:1 in Stuttgart den ersten Punktgewinn der Saison. Luca Pfeiffer brachte die gastgebende Elf vom Degerloch nach einer Viertelstunde in Führung, Dimitrios Popovits glich in der zweiten Halbzeit aus. Mit einem erneuten Unentschieden werden sich beide Mannschaften diesmal nicht zufrieden geben.

