TuS Koblenz: Trainer Sander erhält kein grünes Licht für neue Spieler

Drittes Testspiel, dritter Sieg: Mit dem 4:2 (2:0) gegen den FC Hennef 05, seines Zeichens Tabellenführer der Mittelrheinliga, beendete die TuS Koblenz auf dem Rasenplatz in Nörtershausen die Vorbereitungsserie gegen ausnahmslos klassentiefere Gegner. Zuvor war den Schängeln ein 6:0 gegen den FC Metternich (Bezirksliga Mitte) und ein 3:1 gegen den FV Engers (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) gelungen.

Lukas Hombach (rotes Trikot) kommt hier inmitten eines Pulks Hennefer Spieler zwar zum Kopfball, ein Treffer beim 4:2-Testspielsieg war dem TuS-Angreifer allerdings nur mit dem Fuß vergönnt, als er eine Hereingabe von Doppeltorschütze Andreas Glockner verwertete.

Foto: Didi Mühlen

Rundum zufrieden war Trainer Petrik Sander eine Woche vor dem Wiederbeginn in der Regionalliga Südwest gegen die Stuttgarter Kickers (Samstag, 16 Uhr) trotz der positiven Resultate jedoch nicht – und das aus gutem Grund: „Mir standen gegen Hennef nur elf Feldspieler des Kaders zur Verfügung, außerdem Emre Kaya aus der U23 und Testspieler Murat Bildirici.“

Trotz der angeblich entschärften Finanzlage stehen Mittel für eine notwendige Blutauffrischung des abstiegsbedrohten Viertligisten offenbar nicht zur Verfügung. Sander sagt in diesem Zusammenhang: „Unsere derzeitige Kadergröße ist wirklich besorgniserregend. Zuletzt fehlten fünf verletzte Spieler und der erkrankte Michael Stahl.“ Der Lazarett-Bestand im Detail: André Marx, Dejan Bozic, Kevin Lahn, Jan Engels und Felix Käfferbitz. Kapitän Marx musste mit einem Bluterguss in der Wade passen.

Dennoch reichte das vorhandene Personal aus, um starke Hennefer weitgehend in Schach zu halten. Vor der Pause trafen Ersatzspielführer Andreas Glockner nach mustergültiger Vorarbeit von Marco Koch (14.) und Ricardo Antonaci per Kopf (35.) ins Schwarze. Nach dem 3:0 des Gastgebers – ein von Glockner verwandelter Handelfmeter (51.) – ließen sich aber auch die 05er nicht lumpen und stellten durch den Abstauber von Dennis Eck den alten Abstand wieder her (53.). Zuvor hatte der eingewechselte Schlussmann Dieter Paucken den ersten Gegentreffer an diesem nebligen Nachmittag in Nörtershausen noch vereitelt.

Angreifer Lukas Hombach verwertete eine präzise Glockner-Hereingabe kaum 90 Sekunden später am kurzen Pfosten zum 4:1, Antonaci traf anschließend mit dem Kopf den Pfosten (65.). Den Schlusspunkt setzten die Gäste vom Mittelrhein, Suheyl Nacar erzielte das zweite Tor (72.) für Hennef, Endstand 4:2 für Koblenz.

Neben den verletzt und krank fehlenden Spielern muss die TuS als Tabellendrittletzter der Südwest-Staffel bekanntermaßen auf die Dienste von Jordi Arndt (TuS Rot-Weiß Koblenz) sowie Erik Wekesser (FC-Astoria Walldorf) und nun auch Sandrino Reingans (hat sich abgemeldet) verzichten. Sander: „Dadurch ist Budget frei geworden. Das Präsidium hat mir aber zum jetzigen Zeitpunkt kein grünes Licht für Neuverpflichtungen gegeben.“ Im Auge dürfte er dabei vornehmlich den vereinslosen Bildirici (zuvor Viktoria Berlin) haben, der in den Testbegegnungen mit Hennef und Engers als Gastspieler mitwirkte.

Ob sich die personelle Lage bis zum Spiel gegen Stuttgart merklich entspannt, vermag Sander nicht zu sagen oder gar in irgendeiner Form selbst zu beeinflussen: „Zaubern kann ich leider nicht.“ Und mit einem fast schon neidischen Blick auf die neuen Spieler des nächsten Gegners aus dem Schwabenland fügt er hinzu: „Das ist ja schon fast schwindelerregend, was die Konkurrenz da auf die Beine stellt. Solche Möglichkeiten haben wir nicht.“

Fix ist mittlerweile zwar das Engagement von Paucken, nicht jedoch die geplante Vertragsauflösung mit Schlussmann Levent Vanli. Der ist mittlerweile ausgemustert und sollte eigentlich bei der U23 mitmischen, fehlte dort aber am Donnerstag unentschuldigt beim Training. Bodo Heinemann

TuS Koblenz: Keilmann (46. Paucken) – von der Bracke, Schüler, Bajric, Glockner, Lorenzoni (62. Nalbantis), Müller, Popovits, Koch (46. Bildirici), Antonaci, Hombach (62. Kaya).