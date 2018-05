Was sie konnten, haben sie getan, um das „Wunder Klassenverbleib“ noch möglich zu machen. Trotzdem müssen die Fußballer von TuS Koblenz und ihre Fans auch nach dem erstaunlich souveränen 4:0 (1:0)-Auswärtssieg bei der SV Elversberg noch knapp zwei Wochen bangen, bis sie wissen, in welcher Liga sie in der kommenden Saison spielen. Entweder der 1. FC Saarbrücken (gegen 1860 München) oder der SV Waldhof Mannheim (vermutlich gegen den KFC Uerdingen) muss in den Aufstiegsspielen am 24. und 27. Mai den Sprung in die Dritte Liga schaffen, dann ist die TuS auch in der kommenden Saison viertklassig.

Selbst Trainer Anel Dzaka, der das Amt im Februar in schier hoffnungsloser Situation von Petrik Sander übernommen hatte, ließ seine übliche Bescheidenheit für einen Moment fallen: „Ich muss sagen, ich ...

Lesezeit für diesen Artikel (402 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.