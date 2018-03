TuS Koblenz gewinnt Test in Engers und sieht finanziell Land

TuS Koblenz scheint auf gutem Weg zum Neustart in der Fußball-Regionalliga mit dem Nachholspiel gegen die Stuttgarter Kickers am 3. Februar. Beim 3:1-Sieg im Testspiel am Engerser Wasserturm dominierte das Team von Trainer Petrik Sander den gastgebenden Oberligisten im strömenden Regen über 90 Minuten. „In einer Besetzung, die wir so nie wieder aufs Feld schicken werden, haben wir eine solide Leistung gebracht und souverän gewonnen“, lautete Sanders zufriedenes Fazit.

Ein Gastspiel im TuS-Trikot gab Stürmer Murat Bildirici (rechts im Duell mit den Engersern Marcel Horz, Mitte, und Yannik Finkenbusch), 24 Jahre jung und schon bei zehn Vereinen aktiv, zuletzt beim Berliner Regionalligisten FC Viktoria. Ob der Deutsch-Türke bald ein Koblenzer wird, bleibt abzuwarten.

Foto: Jörg Niebergall

Und es gibt weitere Nachrichten, die die TuS-Fans hoffnungsfroh stimmen: Die zum Jahreswechsel drohende Insolvenz scheint (vorerst) abgewendet. „Unsere kurzfristigen Verbindlichkeiten haben wir abgebaut“, bestätigte TuS-Vorstandsmitglied Nils Wiechmann auf RZ-Anfrage, „wir können relativ optimistisch sein, dass wir die Saison überleben.“

Laut Wiechmann haben die „zusätzlichen Anstrengungen“ der TuS-Verantwortlichen seit der Weihnachtswoche „ein paar Geldflüsse generiert, mit denen wir nicht gerechnet haben“, sagt Wiechmann, der beim Traditionsklub für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Offenbar hat die TuS neue Sponsoren gefunden, die vielleicht noch vor dem ersten Punktspiel vorgestellt werden, zum anderen profitiert der Verein von „Freundschaftsdiensten“ wohlwollender Gönner, die mit Beträgen von 10.000 oder 15.000 Euro beim Löcherstopfen halfen, die aber laut Wiechmann „nicht in der Zeitung stehen wollen“.

Nun ist es, sagt der frühere Grünen-Politiker Wiechmann, „sportlich und finanziell wichtig, dass wir in der Liga bleiben und möglichst wieder den Pokal holen.“ Womit der Ball wieder bei Petrik Sander liegt.

Der TuS-Coach hatte fürs Kunstrasenspiel in Engers 16 Spieler im Kader, in Abwesenheit der verletzten oder erkrankten Stammspieler Dejan Bozic, Kevin Lahn, Lukas Hombach, Dino Bajric, Ricardo Antonaci, Jan Engels, Felix Käfferbitz und Marco Müller halfen zeitweise Niklas Hermann und Emre Kaya aus der U 23 aus. Dazu kamen zwei Gastspieler: Offensivmann Murat Bildirici, zuletzt bei Viktoria Berlin in der Regionalliga Nordost aktiv, durfte 90 Minuten lang ran und fiel auf der rechten Angriffsseite zumindest nicht negativ auf, der lange Innenverteidiger Benedikt Klimmek aus Kiel ersetzte nach der Pause Kapitän André Marx, wurde gegen die offensiv harmlosen Engerser aber nicht gefordert.

„Wir haben ja schon viele Testspiele gegen Engers bestritten und auch manchmal verloren. Aber so überlegen waren wir noch nie“, wunderte sich der TuS-Trainer, „ich war erstaunt, dass sie so tief gestanden und so wenig nach vorn gemacht haben.“ FVE-Coach Sascha Watzlawik, der erstmals eine defensive Dreier- oder Fünferkette aufgeboten hatte, bestätigte: „Unsere defensive Spielweise war dem System geschuldet. Wir wollten die Koblenzer das Spiel machen lassen, sie haben uns nicht an die Wand gespielt.“

Watzlawiks Bollwerk hielt eine halbe Stunde lang, dann nutzte der Koblenzer Daniel von der Bracke die erste Lücke und brachte sein Team per Flachschuss in Führung. Fünf Minuten später fand ein weiter Schlag von Marx aus der eigenen Hälfte heraus Dimitrios Popovits völlig freistehend im Engerser Strafraum, was dem 1,68 Meter kleinen Griechen das seltene Erfolgerlebnis eines Kopfballtore bescherte.

In Durchgang zwei machte Andreas Glockner mit einem sehenswerten Freistoßtor alles klar, ehe der Neu-Engerser Hervé Loulouga, in der Winterpause vom Oberliga-Rivalen TuS Rot-Weiß Koblenz über den Rhein gewechselt, per Kopf nach präziser Flanke des kurz zuvor eingewechselten Kaan Öztürk den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte.

Völlig unspektakulär verlief übrigens die Rückkehr von Dieter Paucken an den Wasserturm. Der 36-jährige Torwart, der noch in der Hinrunde die Engerser als Kapitän aufs Feld geführt hatte, stand 45 Minuten lang im TuS-Tor, hatte aber keinen einzigen Ball zu halten. Sein Wechsel von Engers zurück nach Koblenz ist fix und bedarf nur noch letzter Formalitäten.

Sander kündigte nach den Abgängen von Jordi Arndt, Sandrino Reingans und Erik Wekesser an: „Wir müssen und werden nachlegen.“ Ob einer der in Engers getesteten Gastspieler für eine Verpflichtung in Frage kommt, wollte der Trainer nicht beantworten.

Auch die Engerser haben auf die Winterverluste – neben Paucken steht künftig auch Giovani Lubaki nicht mehr zur Verfügung, Björn Kremer fällt mit Schlüsselbeinbruch lange aus – reagiert. Warum seine Wahl auf 33-jährigen Stürmer Loulouga fiel, erklärte Watzlawik so: „Es geht ja nur um ein paar Monate, und da wollte ich lieber einen erfahrenen Mann als einen talentierten Jungen. Zur neuen Saison überlegen wir dann neu.“

Die Engerser, die als Aufsteiger mit 30 Punkten aus 18 Spielen in der Oberligatabelle derzeit prächtig dastehen, schauen zuversichtlich auf die Restsaison: „Wir wollen noch 16 Punkte holen, das müsste für den Klassenverbleib reichen“, rechnet der Engerser Trainer vor. Gibt aber auch zu bedenken: „Ohne Paucken muss die Mannschaft eine neue Hierarchie finden. Da muss der eine oder andere in de Bresche springen, Wir brauchen einen Leader.“

Der FVE bestreitet seine nächsten Testspiele gegen zwei Rheinlandligisten. Am Dienstag (19 Uhr) empfängt Engers am Wasserturm die SG Neitersen und gastiert am Mittwoch (19.30 Uhr) bei der SG Andernach.

Die TuS Koblenz trifft am Samstag ab 14 Uhr in Nörtershausen auf den Tabellenführer der fünftklassigen Mittelrheinliga, FC Hennef.

Von unserem Redakteur Stefan Kieffer