Heimspiel gegen Stuttgarter Kickers: TuS Koblenz kassiert höchste Pleite der Saison

Den Wiedereinstieg in den Punktspielbetrieb hatte sich die TuS Koblenz wahrlich anders vorgestellt: Eigentlich wollten die Schängel die Lücke auf einen Konkurrenten im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga Südwest nach der Winterpause flugs verkleinern, stattdessen gab es jedoch im Nachholspiel ein ernüchterndes 0:3 (0:0) im Stadion Oberwerth gegen die Stuttgarters Kickers.

TuS-Angreifer Lukas Hombach (vorne rechts im Zweikampf mit dem Stuttgarter Rechtsverteidiger Robin Garnier) war vor der Winterpause mit einem Dreierpack in Mainz noch der gefeierte Held, doch gegen die Kickers blieb er ähnlich wie seine Nebenleute komplett wirkungslos.

Foto: Wolfgang Heil

„Wir sind nicht mehr in der Vorbereitung. Herzlich willkommen in der Realität der Regionalliga“, gab Kapitän André Marx nach der Partie sarkastisch zu Protokoll. Und schob nach: „Unfassbar, dass wir das Spiel nach dem Tor zum 0:1 so leicht aus der Hand gegeben haben. Da müssen wir jetzt schnell einen Strich drunter machen und uns aufs nächste Heimspiel gegen Frankfurt konzentrieren.“

In drei Testpartien hatten die Koblenzer mit insgesamt 13 Treffern im vorderen Bereich überzeugt, diesmal erarbeiteten sie sich über 90 Minuten plus Nachspielzeit nicht eine einzige wirklich gute Gelegenheit. Trainer Petrik Sander legte schonungslos den Finger in die offene Wunde: „Es fehlte die Offensivpower. Die saß auch nicht auf der Bank, sondern ist verletzt.“ Mit Flügelmann Kevin Lahn kann er nach dessen Fußoperation und gutem Heilungsprozess in Kürze wieder rechnen, Sturmspitze Dejan Bozic wird wegen seiner Schulterverletzung dem Geschehen noch ein Weilchen fern bleiben. Sander fuhr fort: „Wir haben keine Lösungen gefunden und immer die falschen Entscheidungen getroffen. Dimitrios Popovits und Marco Koch haben auf den Außenpositionen nicht ihren besten Tag erwischt.“

Knapp 60 Minuten lang spielte die TuS ganz ordentlich, hatte vorne zwar nicht viel zu bieten, hielt aber zumindest hinten die Gefahr vom eigenen Tor fern. Sander: „Wir haben das Spiel beherrscht. Nichts deutete darauf hin, dass wir ein Tor fressen würden.“ Doch urplötzlich wendete sich das Blatt. Alessandro Abruscia, Ersatzkapitän für den schon früh (15.) verletzt ausgeschiedenen Spielführer Josip Landeka, schnappte sich in der gegnerischen Hälfte den Ball, marschierte ein paar Meter zentral gen Koblenzer Strafraum und ließ dem bis dato nahezu beschäftigungslosem Dieter Paucken im TuS-Tor mit strammem und vor allem platzierten Schrägschuss aus rund 20 Metern keine Abwehrmöglichkeit. Kickers-Coach Paco Vaz konstatierte: „Das 1:0 für uns war der Dosenöffner.“

Rückkehrer Paucken hatte zwischen den Pfosten der Platzherren zwar im Vorfeld den Machtkampf mit Chris Keilmann für sich entschieden, aber am Verlauf der zweiten Halbzeit keine Freude gefunden: „Natürlich ist es schön, wieder hier zu sein. Aber das war ja alles andere als ein gelungener Einstand. Zuerst haben wir super gespielt, dann aber den Faden verloren. Mit drei Aktionen entscheidet der Gegner dann das Spiel.“ Sander begründete Pauckens Berücksichtigung übrigens wie folgt: „Das war keine Entscheidung gegen Chris Keilmann, sondern eine für die Mannschaft. Mit der Verpflichtung von Dieter haben wir auf dieser Position insgesamt eine neue Qualität gefunden.“

Kein Vergnügen am Geschehen hatte auch Patrik Dzalto, neben Paucken und Verteidiger Jeremy Lundy (beim Klassenkonkurrenten SV Röchling Völklingen ausgemustert) einer von drei Koblenzer Zugängen in der Winterpause. Vier Minuten nach dem Rückstand war der 20-jährige Angreifer ins Spiel gekommen, um mitzuhelfen, das Blatt noch zu wenden. Doch er war keine 60 Sekunden auf dem Platz, da musste die Nummer neun schon das 0:2 miterleben. Abruscia ging über rechts auf und davon und bediente in der Mitte den mitgelaufenen Mijo Tunjic. Der hatte wenig Mühe, den erneut chancenlosen Paucken aus kurzer Distanz zu überwinden (70.).

Relativ spät versuchte Sander irgendwie zu retten, was kaum noch zu retten war. Daniel von der Bracke warf er ins Geschehen, dafür rückte Marx weiter nach vorn. Emre Kaya kam drei Minuten vor dem Ende zu seinem ersten Einsatz im Dress der Ersten – undankbar, denn da war der Zug schon endgültig abgefahren. Denn als ob das alles nicht schon genug des Schlechten gewesen wäre, hatten die Kickers zuvor noch einen draufgesetzt. Der sträflich ungedeckte Daniel Hammel hämmerte den Ball zum Endstand in die Maschen des Koblenzer Tores (83.).

0:3 – das war zugleich die höchste Saisonniederlage nach zuvor zehn Niederlagen mit nur einem Tor Differenz. Die Aufbruchsstimmung, die unmittelbar vor der Winterpause nach dem 3:1-Erfolg beim FSV Mainz 05 II noch förmlich zu greifen war, scheint schon wieder verflogen. Besser machen möchte es die abstiegsbedrohte TuS am kommenden Samstag, dann gibt mit dem FSV Frankfurt ein weiterer gefährdeter Verein um 14 Uhr seine Visitenkarte auf dem Oberwerth ab.

Von unserem Mitarbeiter Bodo Heinemann