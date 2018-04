Die Situation der TuS Koblenz im Anschluss an das Nachholspiel der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den SV Waldhof Mannheim (0:2) und vor der Begegnung beim SSV 1846 Ulm (Samstag, 14 Uhr) hat sich verschärft. Als weiterhin Drittletzter der Tabelle wären die Schängel am Ende faktisch abgestiegen. Somit muss die Elf von Trainer Anel Dzaka allerwenigstens Hessen Kassel (zwei Punkte mehr) einholen, günstigerweise auch die Stuttgarter Kickers (drei Zähler entfernt) und am allerbesten noch die in der Wertung schon leicht entrückte Wormatia aus Worms (sechs Punkte vor Koblenz).

Als Viert- oder Fünftletzer wäre die TuS dann abhängig vom weiteren Abschneiden der beiden Relegationsteilnehmer zur Dritten Liga (Saarbrücken und wahrscheinlich Mannheim). Soweit die mathematischen Voraussetzungen bei drei respektive zwei ...

Lesezeit für diesen Artikel (642 Wörter): 2 Minuten, 47 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.