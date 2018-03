Der TuS Koblenz hilft am Samstag nur ein Heimsieg

Die „Mission Klassenerhalt“, wie es die TuS Koblenz im sozialen Netzwerk plakativ nennt, hat gleich zum Start in die restliche Runde einen schweren Dämpfer hinnehmen müssen: Binnen 19 Minuten kassierten die Schängel im Nachholspiel der Fußball-Regionalliga Südwest gleich drei Gegentore im Duell mit einem ebenfalls abstiegsbedrohten Kontrahenten. Nach dem ernüchternden 0:3 gegen die Stuttgarter Kickers setzen die Koblenzer nun alle Hebel in Bewegung, um nicht ähnliches Ungemach im jetzt folgenden Heimspiel gegen den FSV Frankfurt (Samstag, 14 Uhr) erleiden zu müssen. Denn sonst wären der 15. Tabellenplatz und die darüber liegende Zone bereits in weite Ferne gerückt.

Kein Durchkommen: Die Abwehr der Stuttgarter Kickers (gelbe Trikots) hielt im Stadion Oberwerth bis zum Abpfiff vollkommen dicht. Ob Marco Müller (vorne beim Kopfball), Dino Bajric (links), Michael Schüler (verdeckt im Hintergrund) und ihren Koblenzer Teamkollegen im nun folgenden Heimspiel gegen Frankfurt wenigstens ein Torerfolg vergönnt ist?

Foto: Wolfgang Heil

Wirklich alle Hebel? TuS-Trainer Petrik Sander relativiert in diesem Zusammenhang mit Blick aufs verfügbare Personal: „Ich kann ja jetzt nicht die ganze Mannschaft umkrempeln, da fehlen mir auch die Alternativen.“ War beim 3:1-Sieg in Mainz und einem funktionalen 4-1-3-2-System im Dezember noch alles eitel Sonnenschein, gerieten die Koblenzer mit ähnlicher Ein- und Aufstellung gegen Stuttgart an ihre Grenzen. Sander: „Der Gegner hat das wirklich gut gemacht, das muss man auch mal anerkennen. Wir waren im Rahmen unserer Möglichkeiten nicht in der Lage, eine tief stehende Mannschaft in Verlegenheit zu bringen. Das war natürlich zu wenig, so weit sind wir nicht.“

Der Trainer rudert auch zurück mit Blick auf die Kritik, die er unmittelbar nach der Pleite gegen die Schwaben an den Spielern auf den offensiven Außenbahnen geübt hatte: „Ich weigere mich, nach einer Niederlage den Stab über einzelne Spieler zu brechen. Es ist ja auch ein Trugschluss, dass zum Beispiel ein Dimitrios Popovits nach langer Verletzungspause schon wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist.“

Zum Thema „Alternativen“ nennt Sander exemplarisch Kevin Lahn, der kurz vor der Rückkehr ins Team steht: „Kevin kann ja nicht von null auf 100 wieder der Alte sein. Es wäre Wahnsinn, das zu glauben.“ Die Frage „Dieter Paucken oder Chris Keilmann?“ mag Sander schon nicht mehr hören: „Ich werde mich jetzt nicht Woche für Woche ständig dazu äußern. Wir haben uns nun mal gegen Stuttgart für Dieter im Tor entschieden. Chris hat derzeit Probleme mit Magen und Darm, mehr gibt es da nicht zu sagen.“

Aber schon zum kommenden Gegner: Das 0:1 beim Hinspiel in Frankfurt war seinerzeit die zweite Auswärtsniederlage der TuS nach dem 2:3 in Völklingen – und eine wiederum vermeidbare obendrein. Trotz zunächst deutlicher Feldüberlegenheit wollte das Runde einfach nicht ins Eckige. Was irgendwie wieder ans aktuelle Spiel gegen Stuttgart erinnert, nur da hatten die Koblenzer so gut wie keine nennenswerten Möglichkeiten in der Offensive. Das FSV-Tor am 23. August erzielte Maziar Namavizadeh nach 74 Minuten.

In der letzten Phase der Wintervorbereitung fabrizierten die Frankfurter zwei bemerkenswerte Ergebnisse: Beim SC Viktoria Griesheim (6:5) behielt der FSV noch knapp die Oberhand, eine Woche später kam die Elf von Trainer Alexander Conrad trotz einer scheinbar komfortablen 4:1-Führung nicht über ein 5:5 beim SC Hessen Dreieich hinaus. Zwischenzeitlich gewannen die Hessen das Testspiel gegen die U 23 des FSV Mainz 05 mit 3:0.

Welches ihrer Gesichter die Frankfurter am Samstag im Stadion Oberwerth auch immer präsentieren mögen: Eine Niederlage dürfen sich die Schängel auf gar keinen Fall leisten. Mit dann sieben Zählern Abstand wäre der Zug nach oben auf lange Zeit abgefahren. So weit wollen es die Sander-Schützlinge natürlich erst gar nicht kommen lassen.

Aktuell dürfte der Austragung der Begegnung wettertechnisch nicht viel im Weg stehen. Am Freitag bleibt es laut Vorhersage trocken bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. In der Nacht zum Samstag ist mit leichtem Niederschlag zu rechnen – bleibt abzuwarten, inwiefern sich das negativ aufs zu bespielende Feld im Stadion Oberwerth auswirkt.

Von unserem Mitarbeiter Bodo Heinemann