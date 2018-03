0:4: Erneute Heimpleite kostet TuS-Trainer Sander den Job

Das zweite Debakel binnen einer Woche hat schwerwiegende Folgen beim Fußball-Regionalligisten TuS Koblenz. Am Vormittag nach der bitteren, aber rundum verdienten 0:4-Heimpleite gegen den Tabellennachbarn FSV Frankfurt hat sich der Verein von Trainer Petrik Sander getrennt.

TuS-Trainer Petrik Sander muss seinen Posten räumen.

Foto: Thomas Frey

„Wir gehen nicht im Streit auseinander“, betonte TuS-Präsidiumsmitglied Hannes van Heesch in einer ersten Stellungnahme, „es war ein ganz vernünftiges Gespräch.“ Sanders Vertrag bei der TuS läuft bis Saisonende 2019, gilt aber nur für die Regionalliga.

Interimsmäßig wird der frühere TuS-Spieler Anel Dzaka die Trainingsleitung übernehmen. Der frühere TuS-Spieler trainierte zuletzt die U 17 des Vereins in der B-Junioren-Regionalliga. Dzaka selbst freue sich „auf die anspruchsvolle Aufgabe. Gemeinsam werden wir alles daransetzen, um den Klassenerhalt zu erreichen.“

Petrik Sander, ehemaliger Zweit- und Drittligatrainer der TuS, war in der Winterpause der Saison 2014/2015 nach Koblenz zurückgekehrt. Den Abstieg aus der Regionalliga konnte er nicht verhindern, führte eine neu formierte Mannschaft danach aber zum souveränen Wiederaufstieg und erreichte in der vergangenen Saison einen guten achten Platz, ohne jemals ernsthaft in Abstiegsgefahr geraten zu sein. Vor der laufenden Saison musste die sportliche Abteilung eine schmerzhafte Reduzierung des Spieleretats verkraften und kam in der Hinrunde nur zu drei Siegen, verlor aber etliche Spiele unglücklich und keines mit mehr als einem Tor Differenz.

Die ersten beiden Spiele nach der Winterpause sollten die Wende bringen, gegen die mit vier Punkten Vorsprung in Reichweite platzierten Teams aus Stuttgart und Frankfurt waren Siege im eigenen Stadion sozusagen Pflicht. Stattdessen lieferte Sanders Team zwei desolate Vorstellungen ab. Statt sechs Punkten und neuer Hoffnung auf den Klassenverbleib lautet die bisherige Bilanz 2018: null Punkte, null Tore, sieben Gegentreffer.

Wie gegen die Stuttgarter Kickers begann die TuS auch gegen den FSV engagiert, versuchte, den Ball laufen zu lassen und garnierte die üblichen weiten Schläge nach vorn mit diversen Kombinationsversuchen über die Außen. Doch die Frankfurter Innenverteidiger Alban Sabah und Nestor Djengoue köpften jede Flanke aus dem Strafraum, Torchancen für die Gastgeber ließen sich über 90 Minuten an einer Hand abzählen – bei entsprechend gutem Willen.

Die Gäste hingegen standen nicht nur hinten sicher, sondern hatten auch nach vorn einen zwar einfachen, aber funktionierenden Plan. Mit direkten Pässen auf die schnellen Sturmspitzen Leon Bell Bell und Vito Plut ließen sie die TuS-Abwehr ein ums andere Mal alt – sprich langsam – aussehen. In der 9. Minute rettete TuS-Torwart Dieter Paucken noch gegen den allein auf ihn zulaufenden Plut, nach einer Viertelstunde rutschte dann Kapitän André Marx im Laufduell mit Plut aus und holte den Frankfurter Stürmer in letzter Not von den Beinen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Plut selbst zum 0:1.

Und auch beim 0:2 patzte ein Routinier: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ließ Paucken einen Freistoß, den Robert Schick von Linksaußen mit Vollspann aufs Tor zog, über die Fäuste in den Winkel rutschen.

„In unserer Situation sind die Spieler gefragt, die schon mehr erlebt haben“, zürnte Sander hinterher mit seinen Routiniers, „die dürfen nicht in der grauen Masse verschwinden und sich verpissen.“ Mag sein, dass er damit auch Standardspezialist Andreas Glockner meinte, der nach seiner tristen Vorstellung vor Wochenfrist auch diesmal keine Akzente setzte und nach gut einer Stunde ausgewechselt wurde.

Da hatte der FSV schon den Deckel draufgemacht. Als zwei Koblenzer zum Auswechseln an der Seitenlinie bereitstanden, vollendete Plut den nächsten Hochgeschwindigkeitskonter über Bell Bell mühelos zum 0:3, wenig später ließ der Kameruner selbst das vierte Tor folgen.

Präsidiumsmitglied Remo Rashica wunderte sich: „Offenbar stimmt momentan bei den Spielern im Kopf etwas nicht. Wir müssen herausfinden, wo das Problem liegt.“ Mit der Trennung vom Trainer scheint eine Antwort zunächst gefunden. Stefan Kieffer