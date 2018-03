Zuschauerzahl am ersten Spieltag enttäuscht die SC-Verantwortlichen

Kein Teaser vorhanden

Kommt in meine Arme – Ferhat Gündüz möchte nach dem frühen Führungstreffer am liebsten die ganze Welt umarmen. Bereits in der neunten Minute gelang dem 25-jährigen Türken das erste Saisontor für den SC Idar-Oberstein in der neu geschaffenen Regionalliga Südwest.

Foto: Manfred Greber

Trotzdem stand Christian Schupp, dem Manager des SC, nach dem Spiel gegen Elversberg die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Nicht nur die 1:2-Niederlage war der Grund für die Enttäuschung, sondern auch die Zuschauerzahl. 624 Fußballinteressierte wollten am ersten Spieltag dabei sein, als der SC in eben diese neue Liga startete – trotz fehlender Konkurrenz durch andere Fußballligen, die erst später beginnen, und strahlenden Sonnenscheins im Haag. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und können mit der Anzahl der Zuschauer nicht zufrieden sein. Wir haben aber auch keine Ideen mehr, was wir noch tun könnten", erklärte Schupp. "Elversberg ist sicherlich kein Zuschauergarant. Deshalb hoffen wir auf das nächste Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II am übernächsten Freitag."

Mit 15 000 Zuschauern rechnet der Sportclub in dieser Saison, bei gleichbleibenden Eintrittspreisen von acht Euro für einen Stehplatz. Lediglich die Preise für die Dauerkarten wurden angeglichen. "Im vergangenen Jahr waren die Karten schon gedruckt, als Koblenz noch in die Liga dazugekommen war. Das Spiel war also nicht einkalkuliert. Deshalb ist die Karte in diesem Jahr etwas teurer", so Schupp. Natürlich wünscht sich auch Trainer Sascha Hildmann eine größere Kulisse. "Ein Spiel vor 1000 Zuschauern wäre schon fein. Wir können nur versuchen, attraktiven Fußball zu spielen und die Leute damit zu locken", so der Coach.

Einer der 624 Fans im Haag war Ex-Torhüter Jeff Kornetzky. Er wollte beim ersten Auftritt seiner ehemaligen Mitspieler unbedingt dabei sein. "Bei uns geht die Saison erst am 25. August los", erzählte der Franzose mit neuer Kurzhaarfrisur, der jetzt in seinem Heimatland auf Punktejagd geht. Ob Kornetzky eine Bratwurst probiert hat, ist nicht bekannt. Bei den Fans sorgte sie trotzdem für Gesprächsstoff. Der Verein hat den Preis um 15 Prozent angehoben und verlangt jetzt 2,30 Euro. Das sorgte bei den meisten Zuschauern für Unmut. Den kann Schupp nicht nachvollziehen. "Bei den Konditionen, die wir hier haben, hätte das schon vor fünf Jahren passieren müssen. Für die Regionalliga ist der Preis für die Wurst noch in einem erträglichen Rahmen. Das ist eben der Zahn der Zeit", so der Manager, der nochmals darauf verweist, dass die Eintrittspreise in der laufenden Saison stabil sind. sym