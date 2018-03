TuS verliert zum Auftakt glatt mit 0:3 in Mannheim

Kein Teaser vorhanden

Neuzugang Anel Dzaka (rechts) bemühte sich ähnlich wie Ersatzkapitän Michael Stahl (links im Hintergrund) um Linie im Koblenzer Spiel, allerdings ohne Erfolg. Schon nach zwei Minuten kassierte die TuS im Mannheimer Carl-Benz-Stadion das erste Tor durch Martin Wagner, dem die Schängel vor 4795 Zuschauern lange vergeblich hinterherliefen. Am Ende gab's zu allem Übel zwei weitere Gegentreffer.

Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher – bhm

TuS-Trainer Michael Dämgen schenkte dabei in seinem System "4-2-3-1" drei Neuzugängen das Vertrauen: Dass Anel Dzaka im zentralen Mittelfeld und Jerome Assauer in der Sturmspitze auflaufen würden, hatte er im Vorfeld bereits deutlich signalisiert. Dass aber Rachid Bouallal von Beginn an auf der rechten Mittelfeldseite ran durfte, war so nicht unbedingt zu erwarten, auch wenn er auf dieser Position Lukas Haubrich zuletzt etwas den Rang abgelaufen hatte. Für den angeschlagenen Kapitän Thomas Gentner kam ein Einsatz noch zu früh, für ihn verteidigte Kerim Arslan auf der linken Seite. Auch Patrick Nonnenmann musste komplett passen, die vakante Position in der Innenverteidigung nahm Lukas Klappert ein.

Die Saison war nach dem Anpfiff des offiziellen Eröffnungsspiels noch nicht einmal zwei Minuten alt, da musste die TuS bereits einem Rückstand hinterherlaufen. Der Versuch des Waldhöfers Massih Wassey verfehlte noch knapp das Koblenzer Tor, doch nur Sekunden später ging ein Schuss aus der Distanz von Martin Wagner ins anvisierte Ziel. Dabei konnte der Schütze von Glück reden, dass der Ball noch abgefälscht wurde und TuS-Keeper Kadir Yalcin somit keine Abwehrmöglichkeit blieb.

Die erste Chance auf der Gegenseite bot sich Thomas Klasen, der diesmal die ungeliebte linke Mittelfeldseite zu beackern hatte: In aussichtsreicher Position im Mannheimer Strafraum traf er das Spielgerät allerdings nicht richtig (5.). Weitere sechs Minuten später vertändelte SVW-Angreifer Dennis Franzin am Koblenzer Elfmeterpunkt den Ball, das hätte für die Gäste leicht zum zweiten Mal ins Auge gehen können. Vllnazim Dautaj traf in der 17. Minute den Ball nicht richtig, das galt auch für Yalcin, der bei einem Klärungsversuch Gefahr heraufbeschwor. Doch Mannheim ließ die Chance ungenutzt verstreichen (26.).

Danach kam die TuS immer besser ins Spiel, doch einige Versuche von Klasen aus der Entfernung und ein paar Standardsituationen – zumeist ausgeführt von Dzaka – brachten nicht den gewünschten Erfolg. In der zweiten Halbzeit hatte sich Koblenz noch mehr vorgenommen, als untrügliches Zeichen dafür landete der Ball in der 55. Minute auch im SVW-Tor, doch der Schiedsrichter verweigerte dem vermeintlichen Treffer die Anerkennung, weil Schütze Dzaka angeblich im Abseits gestanden war. Das nächste Mal kamen die Schängel eine Viertelstunde später vielversprechend vors Mannheimer Gehäuse, doch der Kopfball von Michael Stahl nach einer Ecke wurde in höchster Not noch vor der Linie geklärt.

Besser machte es dann der SVW auf der Gegenseite, als Koblenz die Abwehr etwas gelockert hatte. Aydin Zeric traf freistehend von der Strafraumgrenze zum 2:0 (80.), damit war die Begegnung im Prinzip gelaufen. Neun Minuten später sollte es sogar noch dicker kommen. Franzin stand nach einer Hereingabe mutterseelenallein vor Yalcin und brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten – 3:0. Fazit: Die TuS wurde gewiss weit unter Wert geschlagen, befindet sich aber nach den ersten 90 Minuten der Saison schon wieder einmal mit dem Rücken zur Wand.

Bodo Heinemann