TuS lässt sich noch nicht aus der Ruhe bringen

Beim 0:3 in Mannheim ließ die TuS dem Gegner in dessen Vorwärtsbewegung zu viel Entfaltungsmöglichkeiten, wie das Bild auch zum Ausdruck bringt: SVW-Angreifer Vllaznim Dautaj kontrolliert den Ball, die Koblenzer Defensivspieler Stefan Haben (rechts daneben) und Johannes Göderz greifen nicht oder erst zu spät an. Im Heimspiel gegen Eschborn will die Hintermannschaft aber die Null halten, so lautet zumindest der Plan.

Die Gemütslage im Vorfeld des ersten Spiels im Stadion Oberwerth gleicht in etwa der aus der Vorwoche – so, als hätte es das ernüchternde 0:3 im Mannheimer Carl-Benz-Stadion gar nicht gegeben. "Wir haben gesehen, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Ich bin guten Mutes, dass wir am Sonntag die ersten Punkte einfahren", gab beispielsweise Geschäftsführer Ulrich Schulte-Wissermann positiv gestimmt zu Protokoll. Und auch Spielmacher Anel Dzaka lässt sich durch den verkorksten Auftakt nicht aus der Ruhe bringen: "Ich habe nach unserem frühen Rückstand in Mannheim viele positive Dinge bei uns gesehen. Ich denke, dass wir am Sonntag auf jeden Fall drei Punkte holen."

Dämgen hingegen legte noch einmal die Finger in die offene Wunde: "In Mannheim gab es für uns fast keine klaren Torchancen. Wir haben nach dem Rückstand auch nicht die Konsequenz gezeigt, das Spiel noch drehen zu wollen." Mit Blick auf die anstehende Heimpremiere sagt er: "Die Fans müssen erkennen können, dass wir etwas erreichen wollen."

Auf einer Position wird die Startelf der Koblenzer aller Voraussicht nach im Vergleich zum Spiel in Mannheim geändert: "Thomas Gentner hat im Training einen positiven Eindruck hinterlassen." Was der Trainer damit konkret sagen will: Wenn der Kapitän bis Sonntag seine Knieprellung komplett überwunden hat, wird er die angestammte Position des Linksverteidigers einnehmen, Kerim Arslan rückt dann wohl ins zweite Glied zurück. Zwei weitere Teamkorrekturen sind denkbar: Der genesene Patrick Nonnenmann könnte den ihm zugedachten Part in der Innenverteidigung übernehmen, dafür müsste Lukas Klappert weichen. Und für Rachid Bouallal, der auf der rechten Mittelfeldseite keine allzu glückliche Figur abgab, könnte Lukas Haubrich durchaus von Beginn an spielen.

Ob Philipp Langen eine Option auf der linken Seite ist, müssen die nächsten Eindrücke entscheiden. Das hängt auch davon ab, ob Coach Dämgen im Gegensatz zur ersten Partie diesmal eine offensivere 4-4-2-Variante wählt. Dann würde Michael Stahl wohl in zentraler Position neben Dzaka operieren, Göderz eventuell ins rechte Mittelfeld wechseln. Dass der Mann mit der Nummer sechs in einem geänderten System zurück auf die rechte Abwehrseite rotiert, ist eher nicht zu erwarten. Denn dort hinterließ der von Fortuna Köln gekommene Daniel Bartsch einen soliden Eindruck und setzte im Spiel nach vorne sogar mehr Akzente als der vor ihm positionierte Bouallal.

Zum Abschluss sei ein weiterer Abstecher ins vergangene Jahr erlaubt: Bei der Koblenzer 0:1-Premiere in der Saison 2011/12 gegen den SC Verl strömten knapp über 3000 Zuschauer aufs Oberwerth. Wenn diesmal eine "2" bei der Besucherzahl vorne steht, werden die Verantwortlichen sicher zufrieden sein – vor allem dann auch, wenn im Endeffekt die TuS als Sieger den Platz verlässt. Gegen Eschborn gelang das 2005/06 gleich doppelt: Zu Hause gewann die TuS mit 5:0, auswärts gab's einen nicht minder souveränen 6:1-Erfolg.

