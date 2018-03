TuS Koblenz setzt sich 2:0 gegen Fortuna Köln durch

Kein Teaser vorhanden

Der Koblenzer Thomas Klasen (am Ball) zeigte beim 2:0 der TuS im Testspiel gegen Fortuna Köln vor 600 Zuschauern in Büchel eine starke Leistung.

Foto: Alfons Benz

Die 600 Zuschauer auf dem Sportplatz in Büchel staunten in der ersten Hälfte: Die TuS spielte überlegen, hatte die besseren Chancen und traf auch zur 1:0-Führung. Besonders stark präsentierten sich Thomas Gentner und Thomas Klasen, während sich Michael Stahl die Partie nur von außen ansah und nicht auf dem Spielberichtsbogen stand – eine Vorsichtsmaßnahme wegen Rückenproblemen. Den ersten Torschuss ließ Koblenz nach 15 Minuten los. Besser war schon die Chance von Jerome Assauer in der 28. Minute, doch das 1:0 für die TuS fiel erst zwei Minuten später: Der Ball kam nach einer Ecke von Anel Dzaka im Strafraum zu Lukas Klappert, der die Koblenzer Führung erzielte – per leicht abgefälschtem Schuss.

Die einzige Chance für Fortuna Köln im ersten Durchgang hatte Fabian Montabell, der den Ball an die Latte hämmerte (34.). Zwei Chancen gab's aber auch noch für die TuS: Kevin Lahns Schuss aus spitzem Winkel wurde abgewehrt (41.), und Assauers Heber nach schönem Zuspiel von Klasen ging knapp übers Tor (43.).

Die zweite Hälfte war ziemlich zerfahren mit leichten Vorteilen für Köln. Doch als die TuS in der 76. Minute die heikelste Situation überstanden hatte – Montabells Schuss lenkte Dieter Paucken zur Ecke, den anschließenden Kopfball fischte Johannes Göderz von der Linie -, wurde Koblenz wieder besser. Und Philipp Langen sorgte in der 87. Minute für die Entscheidung: Der Ball zappelte nach einem sehenswerten Freistoß von links flach an der Mauer vorbei im Kölner Tornetz – 2:0. alb, sle

Koblenz: Yalcin (46. Paucken), Bartsch, Klappert, Göderz, Haben, Assauer (86. Gastspieler Ferfelis Dimitrios), Dzaka (77. Edelmann), Klasen (72. Langen), Lahn (67. Nakai), Gentner (51. Rinker), Haubrich (46. Bouallal).

