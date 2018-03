Stahl und Assauer sorgenfür den ersten Heimsieg

Kein Teaser vorhanden

Kompromisslos geht TuS-Innenverteidiger Lukas Klappert – im Hintergrund beobachtet von Teamkollege Thomas Klasen – gegen den Eschborner Offensivspieler Anthony Wade ans Werk. Mit weitreichendem Erfolg: Nur ein Distanzschuss ging ins Koblenzer Tor, am Ende gewann der Gastgeber vor 2380 Zuschauern mit 2:1.

Drei Änderungen hatte er an seiner Startformation vorgenommen, die sich diesmal im 4-4-2-System versuchte: Für Keeper Kadir Yalcin, der noch beim 0:3 in Mannheim erste Wahl war, hatte kurzfristig Dieter Paucken den Vorzug erhalten. "Ich hatte so ein Gefühl, mal wechseln zu müssen, um neue Impulse zu setzen", begründete Dämgen diese Maßnahme. Kapitän Thomas Gentner spielte auf der linken Abwehrseite für Kerim Arslan, Kevin Lahn durfte davor im Mittelfeld sein Können beweisen – mit Erfolg, wie sich später herausstellen sollte. Ein weiterer Leidtragender der Systemänderung war Johannes Göderz, der "Sechser" kam überhaupt nicht zum Einsatz.

Der erste Saisonerfolg hätte – allein gemessen am Verlauf der ersten 45 Minuten – durchaus deutlicher und nicht so nervenaufreibend ausfallen müssen. Mit dem 1:0 nach gerade einmal fünf Minuten startete die TuS wunschgemäß ins Spiel. "Wir wollten ein frühes Tor machen, das ist uns ja auch prima gelungen", sagte Michael Stahl, der per Freistoß nach Foul an Anel Dzaka den ersten Jubel des Koblenzer Anhangs generierte. Der Eschborner Schlussmann Tobias Stehling rechnete wohl eher mit einem Schlenzer von Linksfuß Gentner über die Mauer, doch dann trat der scheinbar unbeteiligte Stahl kurz an und zirkelte den Ball mit rechts geschmeidig ins Torwarteck.

Der zweite Treffer des Gastgebers entsprang einer Bilderbuch-Kombination. Thomas Klasen schickte Lahn über links, der ließ zum wiederholten Male seinen zur Pause ausgewechselten Gegenspieler Ulrich Strenkert stehen und flankte millimetergenau auf den Kopf von Jerome Assauer, der den Ball mit Gefühl gegen die Laufrichtung des Torwarts ins Netz beförderte (29.). Zuvor hätte schon Rachid Bouallal für das 2:0 sorgen können, doch er blieb allein vorm Tor hängen bei dem Versuch, Stehling zu umkurven (21.). Und auch Assauer hätte unmittelbar vor der Pause – wiederum nach Vorarbeit des agilen Lahn – ein weiteres Mal treffen können, doch in letzter Sekunde bekam ein Verteidiger noch ein Bein dazwischen. "Ja, schade. Ich bin aber froh, dass ich vorher das Ding gemacht habe. Darauf lässt sich aufbauen, ich habe ein gutes Gefühl für die nächsten Spiele", gab der Mann mit der Nummer neun später zu Protokoll.

Knapp eine Minute vor der verpassten Gelegenheit hatte der aufgerückte Eschborner Verteidiger Thomas Drescher mit einem fulminanten Schuss aus halblinker Position den Anschlusstreffer erzielt (44.), Paucken kam in dieser Szene nicht an den Ball heran. "Nicht zu fassen, mit der ersten Chance machen die gleich das Tor", schüttelte Dzaka den Kopf. Paucken war aber neun Minuten nach Wiederanpfiff auf dem Posten, als er allein gegen Christopher Nguyen mit gutem Stellungsspiel den Ausgleich vereitelte.

Wechseln musste der Koblenzer Coach in der zweiten Halbzeit volle dreimal aus verletzungsbedingten Gründen. Erst räumte Lahn nach einem Foulspiel mit Knieproblemen die linke Bahn, dann Rachid Bouallal die rechte Seite. Dämgen: "Er hatte schon vor dem Spiel Schmerzen im Rücken." Zum Schluss erwischte es Klasen, der mit Krämpfen das Feld verlassen musste. "Komisch, dabei machte er zuletzt doch einen sehr fitten Eindruck", rätselte der Trainer. Eschborn hatte in der letzten halben Stunde wesentlich mehr Spielanteile, kam aber zu keinen wirklich klaren Gelegenheiten. Gästecoach Sandro Schwarz war dennoch zufrieden mit der gezeigten Leistung: "Die Mannschaft hat nach dem Rückstand die richtige Reaktion gezeigt. Schade, dass wir die 1000-prozentige Chance nicht zum Ausgleich genutzt haben. Eine ärgerliche Niederlage, das fühlt sich richtig beschissen an." Gentner fasste die letzten Minuten aus Sicht der Schängel zusammen und blickte auch schon ein wenig aufs nächste Heimspiel: "Am Ende war's ein Zitterspiel, obwohl wir die erste Halbzeit klar bestimmt haben. Jetzt müssen wir nachlegen." Diese Gelegenheit bietet sich schon am kommenden Mittwoch erneut vor eigenem Publikum, wenn Hessen Kassel um 19 Uhr seine Visitenkarte auf dem Oberwerth abgibt.

