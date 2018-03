SC Idar schießt erneut vier Tore

Kein Teaser vorhanden

Spaziert durch die gegnerischen Abwehrreihen: der Idarer Angreifer Patrick Stumpf, beobachtet von Abwehrchef Paul Garlinski im Hintergrund. Am Samstag treten beide im Haag zum letzten Testspiel des SC an.

Foto: Manfred Greber

"Borussia Neunkirchen ist neben dem SC Hauenstein und dem FK Pirmasens ein Top-Favorit der Klasse", sagte Hildmann. "Jetzt haben wir es innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal geschafft, gegen einen Oberligisten vier Tore zu erzielen. Und das diesmal nach einem 0:1-Rückstand. Das ist schon gut. Wir sind absolut im Soll."

Gegenüber dem 4:0 über den SV Gonsenheim trafen die Idar-Obersteiner gegen die Borussia auf deutlich mehr Widerstand. "Am Anfang haben uns die Neunkirchener überrascht", sagte Hildmann. "Sie waren sehr offensiv und haben uns gepresst. Sie hatten zwei Chancen und sind in Führung gegangen." Ferhat Gündüz gelang aber noch vor der Pause der Ausgleich. Nach dem Wechsel entwickelte sich ein völlig anderes Spiel. Der SC Idar übernahm das Kommando. Eric Wischang erzielte nach einer schönen Kombination mit Michael Lehmann direkt nach Wiederbeginn die Führung. Die als Stürmer eingewechselten Jan Stutz und Dino Medjedovic schraubten den Vorsprung auf 4:1 in die Höhe. Kurz vor Schluss gelang den Saarländern noch eine Ergebniskorrektur. "Da war die Luft aber schon ein bisschen raus", sagte Hildmann.

Der SC-Trainer setzte insgesamt 17 Spieler ein. Zweimal wechselte er in der Pause, vier Akteure bekamen später noch Einsatzzeiten. Der Austausch war zum einen der warmen Witterung geschuldet, zum anderen wollte Hildmann auch möglichst viele Kandidaten für die künftige Stammformation sehen. "Die Jungs machen es mir im Moment sehr schwer", war der Trainer davon angetan, wie sich die Spieler der Startformation und die eingewechselten Akteure präsentierten. Hildmann gefiel auch, dass von vier eingesetzten Stürmern drei trafen. "Das ist sehr gut", sagte der Trainer. "Sie sind gut drauf und stacheln sich gegenseitig an. Das macht Spaß."

Natürlich entdeckte der Idar-Obersteiner Übungsleiter auch noch einiges, woran er in der verbleibenden Zeit arbeiten muss. "Die Umschaltbewegung von Angriff auf Abwehr funktioniert schon ganz gut", sagte Hildmann. "Aber im Umschalten nach vorne müssen wir uns noch etwas steigern. Da ist noch Luft nach oben. Auch bei den Standards – Eckbälle und Freistöße – fehlt noch der Feinschliff. Ebenso bei den Spielzügen."

Die nächste Möglichkeit, die angestrebten Fortschritte zu begutachten, hat der Trainer am Samstag, 16 Uhr. Dann kommt im SC Hauenstein der nächste Oberligist mit Titelambitionen in den Haag. An die Pfälzer haben die Idar-Obersteiner nicht die besten Erinnerungen. Im Verbandspokal schieden sie gegen die Hauensteiner durch ein 0:2 aus und mussten ihre Pläne, in den DFB-Pokal einzuziehen, ein weiteres Mal begraben. Zur Pokalrevanche taugt das Vorbereitungsspiel nicht. Doch sollte die Erinnerung an die Schlappe die Idar-Obersteiner besonders anstacheln. Für Hildmann ist die Partie wieder ein aussagekräftiger Prüfstein. "Das ist ein guter Gegner", betont der Trainer. ga

SC Idar-Oberstein: Adami (46. Michel) – Cordier, Schunck, Garlinski, Vetter (70. P. Galle) – Knartz (46. Schug), Schmell (60. Lawnik), Lehmann, Wischang – Stumpf (60. Medjedovic), Gündüz (60. Stutz).