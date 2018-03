SC Idar in der Einzelkritik

Im ersten Durchgang überfordert, im zweiten kampfstark: Der SC Idar-Oberstein hat sich in Dortmund seinen zweiten Zähler der Saison redlich verdient. Die Leistungen der Idarer Regionalliga-Kicker im Einzelnen.

Georg Borschnek: Mal Großtaten-Georg, mal Schnitzer-Schorsch – Borschnek zeigte die ganze Bandbreite einer Torhüterleistung. Dicker Klops beim 0:1 (30.), aber grandios gegen Hofmann (23.) und Boyd (36.). Bügelte Smiths Fehler aufmerksam aus (53.). Note: 4+.

Michael Fritsch: Hatte in seinem ersten Regionalligaspiel von Anfang an auf der rechten Idarer Abwehrseite einige Probleme, weil dort nicht nur BVB-Linksaußen Tim Treude, sondern auch der offensivstarke Linksverteidiger Chris Löwe unterwegs war. Kämpferisch aber ohne Fehl und Tadel. Note: 4.

Joshua Smith: Mit dem starken Boyd hatte er deutlich mehr Schwierigkeiten als Garlinski. Ein grober Patzer, als er sich bei einem hohen Ball verschätzte (53.). Sonst solide. Note: 4+.

Paul Garlinski: Auch er konnte den BVB-Ansturm zunächst nicht bremsen, wurde dann aber zum Turm in der Abwehrschlacht. Ganz stark, wie viele Bälle er klärte. Note: 2.

Eugen Vetter: Sein Gegenspieler Jonas Hofmann zählte in der ersten halben Stunde klar zu den besten Dortmundern, danach bekam Vetter ihn besser in den Griff. Nach vorne diesmal zurückhaltend. Note: 3-.

Christoph Lawnik: Das hohe Tempo bereitete ihm zeitweise gehörige Probleme, kam öfter mal zu spät. Kaum Impulse nach vorne. Wegen der hohen Laufleistung aber gerade noch eine 4-.

Michael Lehmann: Neben Garlinski der zweite große Stützpfeiler. Lauf- und zweikampfstark in der Defensive, zudem im Umschalten viel schneller als Lawnik. Kurbelte das Spiel immer wieder an. Note: 2.

Patrick Stumpf: Hatte die beiden besten Idarer Torchancen (32., 35.) und nutzte die zweite davon zum Ausgleich. Ansonsten wenige Offensivaktionen auf der rechten Seite – auch, weil er nach hinten fleißig mithalf, die starke linke BVB-Seite zu bändigen. Was allerdings nicht immer gelang. Note: 3.

Konstantin Sawin: Nach vorne unterliefen ihm einige Fehlpässe, nach hinten war er allerdings fleißig – stand aber in dem durchaus redlichen Bemühen, in der Defensive mitzuhelfen, oft zu tief. So schaffte er es in der ersten halben Stunde zu selten, die Steilpässe der beiden BVB-Sechser Mario Vrancic und Konstantin Fring (letzterer ist übrigens der Sohn von Guido Fring, dem Ex-Trainer von Alemannia Waldalgesheim) zu unterbinden. Note: 4+.

Eric Wischang: Konnte auf der linken Seite seine Stärken in Eins-gegen-Eins-Situationen gegen Florian Hübner nicht wie gewohnt ausspielen. Nicht alle Standards glückten ihm. Bereitete aber immerhin das 1:1 vor. Note: 3-.

Florian Galle: Couragierte Leistung in der schwierigen Rolle als einzige Spitze. Hatte die erste halbe Idarer Chance mit einem Flachschuss aus 17, 18 Metern (7.) und eine klasse Ablage auf Stumpf (32.). Mangels Zuspielen blieb er aber sonst ohne Akzente. Note: 3-.

Ferhat Gündüz: Kam 20 Minuten vor dem Ende und half mit, das Remis zu verteidigen. Nach vorne konnte sich der Stürmer aber nicht in Szene setzen. Zu kurz dabei für eine Benotung.

Christoph Schmell: Comeback und Regionalliga-Debüt für den defensiven Mittelfeldspieler. Holte sich nach seiner Einwechslung in der 77. Minute noch die Gelbe Karte ab, fiel aber ansonsten weder positiv noch negativ auf. Keine Note.

Karsten Schug: Drei Minuten vor Schluss eingewechselt – ein Auftritt für die Statistik, aber für den Abwehrspieler nach seiner schweren Kreuzbandverletzung sicherlich ganz wichtig. Keine Note.