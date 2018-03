SC Idar: Immer Ärger mit Schiri Tobias Fritsch

Kein Teaser vorhanden

Paul Garlinski (rechts) war einmal mehr "Mister Zuverlässig" beim SC Idar-Oberstein. Doch auch er konnte mit einer starken Leistung den 2:1-Erfolg des 1. FC Kaiserslautern im Idarer Haag nicht verhindern.

Foto: Manfred Greber

"Der Schiedsrichter ist uns bekannt. Die Statistik spricht nicht gerade für ihn und für uns", sagte Hildmann. Schon in der vergangenen Saison war Fritsch im Haag in Aktion, leitete die Partie gegen Fortuna Köln, die der SC mit 1:3 verloren hatte. Einen Strafstoß verhängte der Unparteiische am 27. Spieltag gegen den SC, den der Kölner Silvio Pagano zum zwischenzeitlichen Ausgleich verwandelte. Gegen den Wuppertaler SV waren es gar zwei Elfmeter, als die Schmuckstädter am 17. Spieltag mit 0:4 verloren hatten.

Gegen Kaiserslautern pfiff Fritsch einen Strafstoß für den SC. Doch das war freilich nicht der Grund für Hildmanns Unmut. Idar-Obersteins Coach war wegen des Platzverweises für Simon Maurer aufgebracht. "Das war keine Rote Karte", war sich der Cheftrainer sicher. Maurer flog in der 71. Minute vom Platz, als er 40 Meter vor dem Tor an der Seitenlinie zu forsch in seinen Gegenspieler grätschte. "Die Rote Karte war ein Witz", befand auch Eric Wischang, der in der 47. Minute den Strafstoß zum 1:1 verwandelte und den SC damit wieder ins Spiel brachte. "Der Ball kam zu weit, Simon grätschte dann rein, zog aber die Beine zurück als er sah, dass er nicht mehr hinkam. Es läuft eben wieder alles gegen uns", erklärte der Mittelfeldspieler. Hildmann wünschte sich jedenfalls in der Pressekonferenz keine weiteren Auftritte von Fritsch im Haag: "Ich hoffe, dass er nicht mehr wieder hierher kommt."

Ansonsten war Idar-Obersteins Trainer recht zufrieden mit dem Auftritt seiner Jungs. Besonders zu Beginn der zweiten Spielhälfte machten die Hausherren Dampf, kamen mit Schwung aus der Kabine zurück auf den Rasen. "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben gekämpft und nicht viel falsch gemacht", so Hildmann. "Aber jeder kleine Fehler wird bestraft." Wie zum Beispiel der Fehler, der zum 0:1 führte: Mario Pokar schlug die erste Ecke der Pfälzer an den kurzen Pfosten, wo SC-Kapitän Michael Lehmann den Ball nicht klären konnte, sondern verlängerte. Steven Zellner brachte die Kugel wieder vor das Gehäuse, wo Sascha Wolfert völlig frei aus fünf Metern zur Führung vollendete.

Fehler Nummer zwei, der bestraft wurde, passierte in der 81. Minute. Zellner durfte ungestört die Torauslinie entlanglaufen und chippte die versammelte Hintermannschaft des SC einschließlich Torwart Nico Adami aus. Andrew Wooten, von dem ansonsten nicht viel zu sehen war, musste nur noch den Kopf hinhalten und entschied die Partie mit dem Treffer zum 1:2.

"Von der Qualität des FCK sind wir ganz weit weg. Trotzdem ist die Enttäuschung sehr groß", so Hildmann. "Wir hätten verdient gehabt, hier etwas mitzunehmen. An guten Tagen versenken wir die Torchancen, die wir hatten." Sein Gegenüber, FCK-Trainer Alois Schwartz, war trotz des Sieges nicht wirklich zufrieden mit seinen Schützlingen. "Das war viel Stückwerk. Wir haben nicht so gespielt, wie ich mir das vorstelle. Nach der Roten Karte haben wir auf zwei Stürmer umgestellt. Trotzdem war das Ergebnis doch ein bisschen glücklich", erklärte der Pfälzer, der keinen Hehl daraus machte, wie gerne er in Idar-Oberstein spielt: "Ich habe bisher dreimal hier gespielt und dreimal drei Punkte mitgenommen. Von daher ist mir Idar sehr sympathisch."

Wer den gesperrten Maurer am Mittwochabend beim Auswärtsspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach vertreten wird, steht noch nicht fest. Nach zwei trainingsfreien Tagen will sich Hildmann darüber erst nach dem Training heute Abend Gedanken machen. Eine Möglichkeit wäre Karsten Schug, der nach Maurers Platzverweis das Loch in der Idarer Hintermannschaft gestopft hatte.

Björn Symanzik