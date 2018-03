SC Idar braucht 90 gute Minuten

Kein Teaser vorhanden

Chefsache: SC-Präsident Hans-Dieter Krieger (von rechts) präsentierte den neuen Werbepartner Lotto mit Idar-Obersteins Oberbürgermeister Bruno Zimmer, Annahmestellen-Leiterin Gerlinde Korell, SC-Trainer Sascha Hildmann und Frank Zwanziger, bei Lotto Rheinland-Pfalz Leiter der Stabführung Sportförderung.

Foto: Manfred Greber

"Ich ziehe aus der Elversberger Partie durchaus Positives", erklärt Idars Coach Sascha Hildmann und präzisiert: "Wir haben gegen einen sehr starken Gegner eine gute erste Hälfte gespielt, und auch nach dem Wechsel hat sich die SVE keine Chancen im Fünf-Minuten-Takt erspielt." Die Lehren sind klar: Die Leistung der ersten 45 Minuten auf 90 Minuten ausdehnen. "Das ist ja nichts Neues. Das galt auch in der Vorsaison. Wir müssen 90 Minuten lang 100 Prozent Leistung zeigen. Gelingt das, haben wir in Alzenau die Chance zu punkten." Die Südhessen sind mit dem SC vergleichbar. Vor einem Jahr glückte der Aufstieg, nach einer Saison ohne Abstiegskampf beginnt nun der Ernst des Regionalliga-Lebens.

Der SC Idar versucht, ihn mit einer eingespielten Truppe zu meistern. Gegen Elversberg lief nur ein neuer Feldspieler auf. "Wir wollten alle Leistungsträger halten, weil wir auf ein eingespieltes Team setzen wollten. Das ist uns gelungen, und deshalb hoffe ich, dass das zu einem Trumpf wird." Lediglich Holger Knartz durfte sich freuen, als Zugang in der Startformation zu stehen. Bleibt das so, oder denkt Hildmann über Veränderungen nach? "Das mache ich immer", sagt er. "Ich mache mir ständig Gedanken, wer auf welcher Position am besten zum Gegner passt und so weiter. Deshalb bin ich mir auch noch nicht sicher, ob wir Wechsel vornehmen werden." Unruhe ist trotz der Niederlage nicht entstanden. Hildmann: "In der vergangenen Saison hat es bis zum achten Spieltag gedauert, bis wir den ersten Sieg eingefahren haben. Anschließend haben wir eine gute Runde hingelegt. Wir kennen also die Situation. Zudem bin ich überzeugt, dass wir zum Auftakt gegen eine Mannschaft gespielt haben, die ganz vorne landen wird. An unserer Ausgangslage hat sich also nichts verändert." olp