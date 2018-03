Ringen um Regionalliga-Lizenz: Erster Erfolg für TuS Koblenz

Von unserem Redakteur Sven Sabock

Koblenz – Die Ereignisse des Tages hatten fast schon dramatische Züge, aber all jene, die mit TuS Koblenz leiden, sind noch nicht erlöst. Eigentlich hätte am Freitagnachmittag (endlich) die Entscheidung fallen sollen, ob der Verein in der kommenden Saison in der Regionalliga West an den Start gehen darf – aber daraus wurde nichts.

Nachdem die Klub-Bosse mit heißer Nadel an einem Rettungspaket gestrickt und praktisch in letzter Sekunde ihre Unterlagen an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) geschickt haben, wird der Verband wohl erst am Montag das abschließende Urteil fällen. Möglicherweise auch erst am Dienstag.

Lotto als neuer Trikotsponsor

Seit 8.30 Uhr hatte TuS-Präsident Werner Hecker zusammen mit Finanz-Chef Dirk Feldhausen sowie FVR-Präsident Walter Desch und Hans-Peter Schössler, Geschäftsführer der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, getagt, um das drohende Aus im Profifußball abzuwenden. Knackpunkt waren die vom DFB auferlegten Bürgschaften, die nach etlichen Sponsoren-Zusagen von 1,5 auf 1,2 Millionen Euro gedrückt werden konnten. Die Hälfte davon stellt der Mittelrhein-Verlag zur Verfügung und stockt damit die bereits versprochene Summe von 500 000 nochmals um 100 000 Euro auf. Unabhängig vom Ausgang des gesamten Verfahrens steht fest: Ohne diese Hilfe wäre die Pleite der TuS bereits besiegelt. „Unser besonderer Dank gilt dem Mittelrhein-Verlag“, ließ der Verein via Pressemitteilung verlauten.

Nachdem Lotto aufgrund von EU-Richtlinien keine Bürgschaft übernehmen durfte, leistet das Unternehmen gleichwohl einmal mehr einen maßgeblichen Beitrag, um der TuS aus der Patsche zu helfen. Lotto Rheinland-Pfalz wird in den kommenden beiden Jahren als Trikotsponsor fungieren, was dem Verein eine sechsstellige Summe in die Kasse spült. Und auch der dann noch fehlende Betrag konnte offenbar herbeigeschafft werden. Unter anderem stellt ein in Koblenz bekannter und populärer Geschäftsmann eine Bürgschaft in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung. „Wir haben zahlreiche Telefonate geführt“, berichtet Hecker vom Krisentreffen in der Lotto-Zentrale.

Obwohl Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig der TuS über die städtischen Beteiligungsgesellschaften eine Bürgschaft in Höhe von 250 000 Euro in Aussicht gestellt hatte, verwandelte sich die Absichtserklärung letztlich in eine Absage der Stadt Koblenz an die Klubchefs. Was durchaus verwundert, schließlich würde die Stadt bei einer Insolvenz der TuS als einer der Hauptgläubiger des Vereins wohl leer ausgehen.

Das Nein aus dem Rathaus ist ein herber Rückschlag für die TuS, deren Schicksal nun in den Händen des DFB liegt. „Wir haben alles getan, was möglich ist“, sagte der hörbar erschöpfte Hecker am frühen Freitagabend, „diese Situation geht bei uns allen an die Substanz.“ Nachdem der 60-Jährige in den vergangenen Wochen zahlreiche Wellenbäder der Gefühle durchleben musste, will er denn auch keine Prognose wagen, ob die Lizenz nun gesichert ist: „Wir haben alle erforderlichen Unterlagen eingereicht und werden nun abwarten müssen, wie der DFB die Dinge bewertet.“

Abschließende Prüfung des DFB

Am gestrigen Freitag jedenfalls wollte der Verband nichts übers Knie brechen. „Heute passiert nichts mehr“, sagte ein DFB-Sprecher am späten Nachmittag, „das Verfahren läuft noch.“ Weil die zahlreichen Papiere wohl erst in letzter Sekunde in der DFB-Zentrale in Frankfurt eingetrudelt sind, wird erst zu Beginn der Woche eine abschließende Prüfung vorgenommen. Hecker und seinen Mitstreitern bleibt somit übers Wochenende nichts anderes übrig, als zu warten.

Unterdessen könnte sich im Falle der Lizenzerteilung eine neue Baustelle auftun. Obwohl der Verein dem Vernehmen nach sowohl mit dem designierten Geschäftsführer Thomas Theisen sowie Stefan Ruthenbeck als Trainer einig sein soll, geht Oberligist Spvgg Wirges davon aus, dass der Fußball-Lehrer dort am Montag mit der Saisonvorbereitung beginnt. Der Coach hatte vor einem Jahr im Westerwald einen Vertrag über ein Jahr plus Option unterschrieben. Dieser Vertrag sei noch nicht gekündigt.

„Er hat in Koblenz abgesagt, weil es ihm in Wirges sehr gut gefällt“, sagt Spvgg-Geschäftsführer Frank Schenkelberg, „er hat mir noch einmal bestätigt, dass schon viel passieren müsse, bevor er uns verlässt.“ Zum Beispiel die Lizenz-Erteilung für TuS Koblenz? Für Werner Hecker und die leidgeprüften TuS-Fans käme diese Entscheidung jedenfalls einer Erlösung gleich.