Nach Simon Maurers Platzverweis trifft Wooten zum FCK-Sieg in Idar

Holger Knartz (in rot) unterlag gestern Abend mit seinem SC Idar-Oberstein in der Regionalliga Südwest gegen den 1. FC Kaiserslautern II mit 1:2.

Foto: Manfred Greber

Der SC Idar hatte diesem Treffer drei Gelegenheiten entgegen zu setzen. Nach zehn Minuten köpfte Dino Medjedovic, der für Jan Stutz in der Anfangsformation stand, nach einem Eckball von Eugen Vetter übers Tor, und in der 40. Minute stand Kaiserslauterns Torwart Marius Müller bei einem Kopfball von Patrick Stumpf goldrichtig. Zwischendurch hatte Christoph Schmell die dickste Idarer Torchance. Eric Wischang war mit Schwung in den FCK-Strafraum eingedrungen und hatte quer gelegt. In der Mitte stand Schmell vollkommen alleine, doch er trat am Ball vorbei (25.). Alles in allem erlebten die 769 Besucher im Haag allerdings keine besonders gute erste Hälfte. Der 1. FC Kaiserslautern II tat nicht mehr als er musste und wartete geduldig auf seine Chance, während der SC wieder sein Problem aus den ersten beiden Partien erkennen ließ. Der letzte Pass, jener, der eine Situation gefährlich macht, fehlte. So gab es viel Mittelfeldgeplänkel mit wenigen Torraumszenen. Auffällig gut klappte beim SC die Abseitsfalle bei Freistößen des 1. FC Kaiserslautern II aus dem Halbfeld.

Die zweite Hälfte startete dann mit deutlich mehr Schwung und brachte dem SC Idar sofort den Ausgleichstreffer. Christoph Schmell wurde im Strafraum von Niklas Tasci gelegt, und es gab Elfmeter. Wischang blieb eiskalt, verlud Müller und traf zum 1:1 (48.). Anschließend hatte der SC seine beste Phase, doch Patrick Stumpf missglückte zunächst ein Fallrückzieher (57.), ehe FCK-Keeper Müller einen Schuss des SC-Angreifers mit einer glänzenden Flugparade entschärfte (61.).

Doch nach und nach schaffte es der 1. FC Kaiserslautern II das Spiel wieder ausgeglichener zu gestalten und hatte Pech, dass ein 25-Meter-Fernschuss von Timour Temeltas nur am Gebälk des SC-Tores landete (70.). Eine Minute später war der SC Idar in Unterzahl. Simon Maurer grätschte Jean Zimmer an der Seitenlinie ab und sah die Rote Karte (71.) – eine vertretbare Entscheidung.

Zehn Minuten später nutzten die Lauterer die Überzahl aus. Zellner setzte sich auf der Torauslinie durch, lupfte den Ball über SC-Torwart Adami, und Andrew Wooten musste in der Mitte nur noch den Kopf hinhalten, um den FCK II mit 2:1 in Front zu bringen (81.). Einen zweiten Ausgleich schaffte der SC Idar dann nicht mehr.

Björn Symanzik/Sascha Nicolay