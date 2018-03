Maurer rettet Punkt für den SC Idar in der Nachspielzeit

Kein Teaser vorhanden

Jan Stutz feierte sein Startelf-Debüt beim SC Idar-Oberstein in der Regionalliga. Hier setzt er sich gegen Alzenaus Kapitän Simon Goldhammer energisch in Szene. Bei einer guten Kopfballchance vergab er allerdings die SC-Führung.

Foto: Oliver Schneider – osdp/Oliver Schneider

Zwei Minuten Nachspielzeit gewährte Schiedsrichter Daniel Schlager aus Niederbühl dem SC Idar-Oberstein, um doch noch den 0:1-Rückstand auszugleichen, den Dirk Berresheim nach der fünften Alzenauer Ecke aus dem Gewühl heraus besorgt hatte (64.). Die Galgenfrist war schon bedrohlich weit fortgeschritten, als Eugen Vetter auf der linken Seite nahe der Außenlinie einen letzten Freistoß für die Idarer herausholte. Diesen Freistoß zog Vetter scharf mit rechts nach innen, wo der eingewechselte Dino Medjedovic die Kugel auf das Alzenauer Gehäuse verlängerte. Bayern-Torwart Andreas Wagner verhinderte zunächst noch mit einem Wahnsinnsreflex den Ausgleich, doch der Abpraller landete genau vor Maurers Füßen, der den Ball aus vier Metern an die Unterseite der Latte und von dort ins Netz rammte.

"Dieser Ausgleich war ganz wichtig für die Moral", atmete SC-Coach Sascha Hildmann durch, ohne allerdings den klaren Blick für die Leistung seiner Mannschaft verloren zu haben: "Wir müssen in Zukunft besser spielen, sonst wird es schwer."

Sogar ganz schwer, denn es dürfte kaum eine Mannschaft in der Regionalliga Südwest geben, die schwächer ist als die Alzenauer in dieser Partie. Hildmann hatte erwartet, dass die Gastgeber seinen SC Idar unter Druck setzen, ihn pressen würden. Hildmann wollte den Druck im Mittelfeld abfedern und mit schnellen Stichen dagegenhalten. Und der SC-Coach lag mit seiner Annahme vor der Partie wohl sogar richtig. Die Alzenauer hatten von ihrem Trainer Marco Roth tatsächlich den Auftrag, energisch und frühzeitig draufzugehen, alleine sie machten es nicht. Vielleicht, weil sie nicht konnten. Vielleicht auch weil sie sich nicht trauten. Vielleicht aber auch, weil sich der SC in den ersten drei, vier Minuten zweimal ganz locker mit Kombinationen befreite. Eric Wischang hatte sogar eine gute Torchance, doch Torwart Wagner parierte seinen Schuss, nachdem Vetter, Michael Lehmann und Jan Stutz (mit der Hacke) ihn in Position gebracht hatten.

Der SC Idar-Oberstein hatte also überraschenderweise Freiräume, doch anstatt sich darüber zu freuen und weitere Angriffe zu initiieren, wirkten die Idarer Akteure geradezu verblüfft. Auch Maurer wunderte sich: "Alzenau hat uns spielen lassen."

Das Spiel zu machen, ist nun nicht gerade eine Idarer Stärke. Warum, davon konnten sich die Zuschauer in Alzenau überzeugen. Bis 30 Meter vor das Bayern-Gehäuse war das SC-Spiel gefällig, doch spätestens dann kam ein Fehlpass, oder eine falsche Aktion zur falschen Zeit beendete die Bemühung. "Der letzte Pass oder die letzte Flanke waren meist schlecht", bestätigte Hildmann. Die Ausnahme bildete die 44. Minute, als Maurer flankte und Stutz aus drei Metern völlig frei zum Kopfball kam, aber die Kugel über statt ins Tor köpfte. "Das muss einfach ein Tor sein", kritisierte Hildmann. Alzenau fand offensiv nur mit zwei Fernschüssen von David Lange statt, die das Tor knapp verfehlten.

"Das Spiel war nicht wirklich gut. Es war taktisch geprägt mit viel Geplänkel im Mittelfeld und vielen Zweikämpfen", kommentierte Hildmann das Geschehen und gab sich dabei noch nachsichtig, denn eigentlich war das Spiel in Hälfte eins einfach nur schrecklich.

In den zweiten Abschnitt fand Bayern Alzenau besser hinein, hatte allerdings weiterhin keine klare Torchance. Allerdings agierte der SC nun nach vorne so richtig schlecht. Auffällig war die extrem hohe Ballverlustquote. Sogar sonst so sichere Akteure wie Paul Garlinski und Lehmann fabrizierten schlimme Fehlpässe. Lehmann hatte immerhin die einzige Idarer Gelegenheit in Hälfte zwei außer dem Ausgleichstor. Sein Fernschuss strich flach nur Zentimeter am Pfosten vorbei (60.).

Eigentlich hätte ein 0:0 das Gemurkse beider Mannschaften am besten ausgedrückt, doch dann bekam Alzenau seinen fünften Eckball. Lange zwirbelte ihn in die Mitte, dort flipperten und stocherten die Akteure im Gewühl, und plötzlich schoss Innenverteidiger Berresheim das Spielgerät an Nico Adami vorbei ins Netz (64.). Ein Tor, das zu diesem Spiel passte – den Ball irgendwie reingerumpelt.

Besser wurde die Begegnung durch den Treffer nicht. Der SC bemühte sich zwar, blieb aber ungefährlich, während Alzenau unzulänglich konterte. Per Slapstick wäre trotzdem beinahe das 2:0 gefallen. Adami hatte mit dem Ball am Fuß den Alzenauer Marco Di Maria übersehen. Der stibitzte dem SC-Torwart prompt die Kugel und schoss sie aufs leere Tor. Ob der Ball reingegangen wäre, ist fraglich, doch Petrit Topic beendete den Versuch darüber nachzudenken, weil er unbedingt das 2:0 machen wollte, im Überschwang aber vergessen hatte, dass er etwa acht Meter im Abseits stand (90.). Zwei Minuten später rettete Maurer dem SC dann doch noch einen Punkt.

Sascha Nicolay