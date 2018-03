Leienkauler Lahn und St. Aldegunder Gietzen treffen sich vor 700 Fans in der Heimat

Kein Teaser vorhanden

Leienkaul trifft St. Aldegund – oder: Kevin Lahn (links) trifft Marco Gietzen, der allerdings in Büchel nicht zum Einsatz kam. Foto: Alfons Benz

Viele der Zuschauer hatten bei hochsommerlichen Temperaturen aber nicht nur wegen der beiden Vereine, sondern auch wegen zweier Spieler aus dem COC-Kreis den Weg nach Büchel gefunden. Der Leienkauler Kevin Lahn wechselte vor der Saison vom Rheinlandligisten TuS Mayen nach Koblenz, und Marco Gietzen aus St. Aldegund spielt bereits die zweite Saison bei den Fortunen. Während der 20-jährige Lahn bis zu seiner Auswechslung in der 72. Minute auf dem Spielfeld zu sehen war und hier mehrmals über die linke Seite gefährliche Akzente in Richtung Gästetor setzte, sah man den ein Jahr älteren Moselaner nur auf der Bank oder beim Aufwärmen am Spielfeldrand. Dennoch hatten beide Akteure eine übereinstimmende Meinung: "Es hat schon etwas Besonderes an sich, nicht weit weg von daheim zu spielen. Und es macht einen auch ein wenig stolz, wenn so viele Leute nur wegen einem selbst gekommen sind." Vor allem Gietzen, der nicht so oft zu Hause ist, freute sich – auch wenn er nicht zum Einsatz kam: "Meine ganze Familie war hier und viele, mit denen ich früher in der Bremmer Jugend gespielt habe. Ich bin aber nicht geknickt, dass ich nicht spielen durfte. Das war so abgesprochen, denn ich war krank und musste Antibiotika nehmen."

Auf und davon: Der Leienkauler Kevin Lahn (rechts), seit dieser Saison in Diensten des Regionalligisten TuS Koblenz, spielte beim 2:0 vor 700 Zuschauern gegen Fortuna Köln seine Schnelligkeit aus. Nach 72 Minuten war für Lahn Schluss. Fotos: Alfons Benz Foto: Alfons Benz

Das bestätigte sein Trainer Uwe Koschinat, der ihn vom 1. FC Kaiserslautern II nach Köln geholt hatte: "Wir mussten Marco letzte Woche wegen starker Hustenbeschwerden aus dem Training nehmen, obwohl er sich durchquälen wollte. Heute es keinen Sinn gemacht, ihn zu bringen. Er wird aber seine Chance bekommen, weil er nicht nur ein Spieler mit Perspektive und guten Anlagen, sondern auch charakterlich sehr stark ist." Wenn er spielt, dann als linker Verteidiger – und damit auf der Position, die auch sein bester Freund Mathias Fischer (ebenfalls aus St. Aldegund) beim Oberligisten FSV Salmrohr belegt.

Und Lahn? Über ihn sagt sein Trainer Michael Dämgen? "Seine Entwicklung freut mich. In Mayen haben wir ihn öfter beobachtet und zwischendurch immer wieder Pausen bei ihm gesehen. Inzwischen arbeitet er daran – und er verpasst kein Training. Nicht zu übersehen sind natürlich seine Qualitäten wie Schnelligkeit, Dribbling und der gute Fuß bei Freistößen. Wenn er so weitermacht, wird er zweifelsfrei seinen Weg gehen."

Ob er kommenden Freitag beim Saisonauftakt der Regionalliga beim Ex-Bundesligisten Waldhof Mannheim von Beginn an auflaufen wird, weiß der Trainer noch nicht. "Wir haben so eine gute Qualität im Kader und der Konkurrenzkampf ist groß. Schauen wir mal." Und was sagt der Spieler selbst? "Ich bin in Koblenz sehr gut aufgenommen worden und fühle mich pudelwohl. Natürlich hoffe ich auf einen Einsatz in Mannheim, aber zuerst geht es um den Erfolg der Mannschaft, da muss man die Entscheidung des Trainers akzeptieren und sich als Spieler auch mal hinten anstellen."

Am Rand sei noch bemerkt, dass beide Spieler neben dem Fußball noch etwas gemeinsam haben. So wird der gelernte Steuerfachwirt Lahn im Oktober ein BWL-Studium beginnen – und Gietzen wird an der Uni Köln vom Studium der Sozialwissenschaften auch ins BWL-Fach wechseln.

Zufrieden mit der Veranstaltung war auch der Ausrichter SV Büchel um ihren Sportlichen Leiter Rolf Lohmann, der als Mitarbeiter von Lotto Rheinland-Pfalz das Spiel zustande gebracht hatte, und den Vorsitzenden Günter Schneiders: "Die vielen Zuschauer haben gezeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, denn solche Tage werden in der Region angenommen. Umso erfreulicher ist das natürlich, weil es um eine gute Sache geht. Dann hat sich der ganze Aufwand nämlich doppelt gelohnt."

Alfons Benz