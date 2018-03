Koblenz möchte Koschinat und Köln wieder ärgern

Kein Teaser vorhanden

Der Schockmoment: Den Freistoß von Alon Abelski konnte der Koblenzer Keeper Kadir Yalcin beim Pokalspiel in Trier noch mit den Fingerspitzen an die Latte lenken, doch den abprallenden Ball drückte Eintracht-Kapitän Torge Hollmann nach 21 Minuten im Fallen per Kopf zum entscheidenden 1:0 über die Linie, TuS-Spielführer Angelo Barletta kommt zu spät.

Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher – hjw

Eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Heimniederlagen war im Trierer Moselstadion unverkennbar, doch das Endergebnis und auch die fußballerische Darbietung mögen den zurzeit schlechten Eindruck nur bedingt verwischen. Das weiß auch Dämgen nur zu genau, obwohl er betont: "Die Moral war intakt. Gegen Bochum oder Düsseldorf hätten wir mit so einer Leistung sicher Punkte geholt." Haben sie aber nicht, das lag vornehmlich am Koblenzer Manko, das auch am Mittwochabend wieder offenkundig zutage trat. Die TuS lässt zwar kaum Chancen des Gegners zu, schießt zu oft aber selbst keine Tore. Auch im vierten Vergleich binnen eines Jahres gegen Trier gab es in dieser Hinsicht kein Erfolgserlebnis.

"Natürlich fehlt uns vorne was", räumt Dämgen ein und ergänzt: "Wir haben mit Tokio Nakai halt nur einen Stürmer. Ich hätte gerne noch den Jan Hawel mit nach Trier geholt, doch der konnte leider nicht." Dass Tino Lagator die Probleme im Angriff zumindest im Ansatz lösen wird, ist mittlerweile vom Tisch. "Das Kapitel ist beendet", sagte TuS-Geschäftsführer Thomas Theisen, nachdem das dreimonatige Touristenvisum des Kroaten nun abgelaufen und er in die Heimat zurückgekehrt ist: "Er ist nicht der Stoßstürmer, den wir suchen, sondern eher so ein Spielertyp wie Thomas Klasen. Und so etwas brauchen wir nicht doppelt."

Dämgen lässt die 90 Minuten im Moselstadion noch einmal Revue passieren: "Das Tor zum 0:1 hat uns nicht erschüttert, wir waren danach auf einem guten Weg. Trier hatte im Prinzip keine einzige Chance aus dem Spiel heraus." Wohl aber die TuS, aber Kerim Arslan und Thomas Klasen konnten ihre guten Gelegenheiten nicht nutzen. "Die Trierer Zuschauer haben den Schlusspfiff herbeigezittert", schilderte Theisen die letzten Minuten der Koblenzer Pokalpräsenz. Der Gewinn dieses Wettbewerbs hätte einen sechsstelligen Betrag in die Kasse gespült. Damit hat Theisen aber nicht wirklich gerechnet: "Ganz ehrlich, das hat mich nur am Rande interessiert."

So führt der Weg nun im Liga-Alltag am Sonntag ins Kölner Südstadion, wo Coach Uwe Koschinat auf Revanche für die im Hinspiel erlittene 1:2-Pleite sinnt. Vielleicht ist dann sogar wieder TuS-Verteidiger Johannes Göderz mit von der Partie, dessen Verletzung sich als harmloser herausstellte als zunächst befürchtet. Dämgen: "Er nimmt Schmerztabletten. Hoffen wir mal, dass das Ganze bis zum Wochenende weiter abklingt."

Von unserem Mitarbeiter

Bodo Heinemann