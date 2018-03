Koblenz kann gegen Kassel den Sieg vergolden

Kein Teaser vorhanden

TuS-Angreifer Jerome Assauer (links) gerät hier zwar aus dem Gleichgewicht, war in der 29. Minute gegen Eschborn aber aufrecht zur Stelle und köpfte sein erstes Saisontor. Gegen Kassel soll am Mittwoch nach Möglichkeit ein zweites folgen.

Foto: Wolfgang Heil – wh

Um aber halbwegs einordnen zu können, was denn da nun auf seine Mannschaft in Kürze zukommt, war Dämgen am vergangenen Freitag unter 6500 Zuschauern als Zaungast beim Kasseler 3:1-Erfolg im Auestadion gegen den SV Waldhof Mannheim vor Ort. Eben jene Mannheimer, die Koblenz exakt eine Woche zuvor noch mit 3:0 in die Schranken gewiesen hatten. Dämgen relativiert aber: "Das hat alles nur wenig Aussagekraft. Es wird wohl sechs bis acht Spiele dauern, bis alle ihren Rhythmus gefunden haben." Also auch die TuS, selbst wenn er seine Mannschaft nach dem jüngsten Erfolgserlebnis auf einem guten Weg wähnt. "Wir wollten mit aller Macht gewinnen – egal, wie hoch. Den Sieg haben wir uns hart erarbeitet. Ich hätte nichts dagegen, wenn das jetzt so weitergeht." Ob die TuS gegen Kassel den ersten Saisonsieg vergolden kann, steht am Mittwochabend erst gegen 20.50 Uhr fest.

Zuvor muss sich Dämgen noch reiflich Gedanken ums Personal machen. "Es ist davon auszugehen, dass Dieter Paucken wieder im Tor spielt", lässt er sich in dieser Hinsicht zu einem halbwegs deutlichen Bekenntnis hinreißen, hebt aber im gleichen Atemzug den zweiten Schlussmann in den Himmel: "Ich bin auch mit Kadir Yalcins Leistung absolut zufrieden." Beschwichtigende Worte findet er zudem für einen Spieler, der gegen Eschborn nur 23 Minuten lang zum Einsatz kam, auch wenn der Trainer ihn als "absoluten Stammspieler" bezeichnet: Johannes Göderz. "Er brennt auf seinen Einsatz, das war für ihn eine harte Entscheidung. Aber der Konkurrenzkampf ist sehr hoch, ab und zu möchte ich auch mal variieren."

Nutznießer dieser Rotation ist in jedem Fall der aus Mayen gekommene Kevin Lahn, der nach starken 52 Minuten gegen Eschborn nun auch gegen Kassel von Beginn an auflaufen dürfte – vorausgesetzt, dass die Blessur am Sprunggelenk, die seine Auswechslung kurz nach der Pause nötig machte, schnellstmöglich abklingt. "Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er spielt, ist hoch", drückt sich Dämgen gewohnt kryptisch aus, schiebt aber auch in diesem Fall lobend hinterher: "Kevin hat einen frischen Eindruck hinterlassen, das sah sehr gut aus." Den alles in allem etwas verkrampft wirkenden Auftritt seiner Eleven im zweiten Abschnitt gegen Eschborn begründet Dämgen wie folgt: "Viele haben sich da wohl an Rückschläge der vergangenen Saison erinnert." Gegen Kassel ist die Gemütslage nun aber eine ganz andere, ein Sieg im Rücken kann gegen den KSV vielleicht ungeahnte Kräfte freisetzen. Ob das tatsächlich funktioniert?

Von unserem Mitarbeiter

Bodo Heinemann