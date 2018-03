Kein Jugendfußballer mehr: Jorrin überrascht beim SC Idar

Kein Teaser vorhanden

Mit Köpfchen wollen die Idarer (weißes Trikot) in der am Samstag beginnenden Saison auftreten und erfolgreich sein.

Foto: Manfred Greber

Nico Adami (Wormatia Worms, Torwart): "Er stellt mit seinen 1,95 Metern etwas dar. Nico ist ein sachlicher Torwart, spricht aber auch viel mit seinen Mitspielern und gibt der Mannschaft damit Halt. Er wird am Samstag im Tor stehen."

Martin Michel (Bonner SC, Torwart): "Martin hat keineswegs enttäuscht, hat seine Sache in den Testspielen auch sehr gut gemacht, mich durchaus überzeugt. Der Vorteil von Nico Adami liegt in dessen Erfahrung. Martin kann mit seinen 19 Jahren sehr froh sein, in einem Regionalligakader zu stehen."

Philipp Galle (Borussia Neunkirchen, Abwehr): "Er kommt aus der Jugend und muss nun das Training im Männerfußball annehmen und sich daran gewöhnen. Da ist ihm Heraldo Jorrin einen Schritt voraus. Philipp hat aber auf jeden Fall Potenzial."

Holger Knartz (Eintracht Trier, Mittelfeld): "Ein sehr fitter Spieler, der mit seiner Klasse gut zu uns passt. Er hat eine hohe Qualität in Eins-gegen-eins-Situationen und spielt seine Schnelligkeit aus. Luft nach oben hat er noch im Kopfballspiel."

Dino Medjedovic (BW Linz, Mittelfeld): "Ein für sein junges Alter sehr abgezockter Spieler. Es wurde deutlich, welch hohe Qualität er speziell vor dem Tor besitzt. Allerdings ist ihm auch das Jahr Pause anzumerken, das er wegen seines Bundeswehrdienstes einlegen musste. Da hat er noch ein Kraftproblem, an dem wir arbeiten müssen und werden."

Heraldo Jorrin (TSG Kaiserslautern, Angriff): "Er hat mich von den Neuen am meisten überrascht. Heraldo kommt aus dem Jugendfußball, hat sich dort mit vielen Toren empfohlen. Normalerweise ist es noch mal ein großer Sprung zum Männerfußball. Den hat er aber sehr schnell absolviert. Er ist topfit, setzt seinen Körper geschickt ein."

Jan Stutz (RW Hasborn, Angriff): "Ein klasse Fußballer, der sich schnell ins Team integriert hat. Er hat das Tempo angenommen. Auch die Anpassung von der Saarlandliga an das Training der zwei Klassen höheren Regionalliga ist ihm schnell gelungen. In der Vorbereitung habe ich ihn als Joker gebracht. Das könnte auch nun der Fall sein. Ich traue ihm eine gute Rolle zu. Er verfügt auf jeden Fall über Regionalliga-Format." olp