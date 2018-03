Galle: Abschied vom SC fällt mir sehr, sehr schwer

Kein Teaser vorhanden

Meistens drückte Florian Galle (links, mit Ferhat Gündüz) die Ersatzbank beim Regionalliga-Team des SC Idar-Oberstein. Jetzt wechselt der "Idarer Junge" zum SV Morbach.

Foto: Joachim Hähn

Nach vielen Jahren beim SC Idar wechseln Sie in der kommenden Saison zum SV Morbach. Warum?

Beim SV Morbach hat das ganze Drumherum gepasst. Ich habe mich direkt wohlgefühlt, so als sei ich schon seit zehn Jahren dort und würde dazu gehören. Außerdem hat der Verein klare Ziele und Vorstellungen, die ich als sehr gut und auch realisierbar empfinde.

Wie schwer fällt Ihnen der Abschied vom SC Idar?

Der Weggang vom SC fällt mir sehr, sehr schwer. Ich hatte inklusive Jugendzeit sechs super Jahre hier und habe auch viele Freunde gefunden. Die sportlich zurückzulassen, ist nicht leicht.

Was war Ihr schönstes, was Ihr schlimmstes Erlebnis beim SC Idar?

Zu den Highlights gehören natürlich der Aufstieg in die Regionalliga Südwest und das erste Tor in der Oberliga zu Hause gegen den TuS Mechtersheim. Ich musste mich ab der 15. Minute warm laufen und kam erst als dritter eingewechselter Spieler in der 78. Minute rein. Kurz darauf hatte ich auch schon die Chance und machte mit einem Traumtor den 2:1 Sieg perfekt. Dagegen fallen mir so viele traurige Momente nicht ein. Bitter war die Finalniederlage im Pokal letzte Saison gegen Zweibrücken.

Wer war bisher Ihr bester Mitspieler?

Ich habe in diesen 6 Jahren mit so vielen Klasse-Fußballern zusammengespielt, sodass ich da keinen herausheben möchte. Jeder hatte auf seine Weise eine ganz besondere Stärke.

Ist für Sie ein Zurück zum SC Idar vorstellbar?

Ich bin ein Idarer Junge. Von daher kann ich mir durchaus ein Comeback im Haag vorstellen, wenn alles passt.

Das Gespräch mit Florian Galle führte Sascha Nicolay