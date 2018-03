Die Südwest-Staffel spielt mit 19 Teams

Kein Teaser vorhanden

Mittelfeldspieler Kerim Arslan verlängerte seinen Vertrag bei der TuS Koblenz um ein Jahr bis zum 30. Juni 2013.

Foto: Andreas Walz

Der Abstieg des Karlsruher SC in die Dritte Liga hatte auch für die zweite KSC-Mannschaft fatale Folgen: Obwohl mit zuletzt sechs Siegen in Folge im oberen Drittel der Regionalliga Süd beheimatet, wird die Mannschaft die Startberechtigung für die neue Klasse nicht erhalten. Zwischen der ersten Garnitur eines Drittligisten und dessen zweitem Team muss eine Klasse dazwischen liegen. Dies bedeutet, dass künftig in den fünf Regionalliga-Staffeln nur noch zweite Mannschaften von Erst- oder Zweitligisten vertreten sein werden. Auf diese Regelung haben sich die Beteiligten im gesamten DFB-Bereich verständigt. Damit möchte man die Flut der zweiten Garnituren in der vierten Spielkasse etwas eindämmen.

Sascha Döther, beim federführenden Badischen Fußballverband zuständig für die neue Regionalliga Südwest, sagt leicht einschränkend: "Noch haben nicht alle 19 Mannschaften die Bankgarantie über 35 000 Euro eingereicht, dafür ist Zeit bis zum 1. Juni. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich an der derzeitigen Klasseneinteilung etwas ändern wird." Besagte Bankgarantie hat die TuS laut Geschäftsführer Thomas Theisen am gestrigen Donnerstag auf den Weg gebracht.

Der erste Spieltag der Südwest-Staffel ist für das Wochenende 4./5. August vorgesehen. Am 3. August ist ein offizielles Eröffnungsspiel geplant. "Es wäre schön, wenn wir dieses Spiel bestreiten könnten, vielleicht gegen Waldhof Mannheim oder Hessen Kassel", lässt Theisen verlauten. Die zwei "englischen" Wochen der Hinrunde stehen am 21./22. August und 4./5. September auf dem Programm. Nach dem 21. Spieltag geht es am 15./16. Dezember in die Winterpause, die bis zum Karnevalwochenende (9./10. Februar 2013) andauern wird. Weiter geht es am 16./17. Februar mit Spieltag 22, wobei in der Woche vor Ostern (26./27. März) erstmals unter der Woche gespielt wird. Ein zweiter Wochenspieltag ist am 14./15. Mai (vor Pfingsten), die Saison wird am 25. Mai beendet sein. Die Aufstiegsspiele zur Dritten Liga mit den Meistern der fünf Regionalliga-Staffeln Bayern, Südwest, West, Nord, Nordost und dem Rangzweiten aus dem Südwesten sind für den 29. Mai und 2. Juni 2013 vorgesehen (Hin- und Rückspiel). Wenn niemand aus dem Südwesten den Sprung nach oben schaffen sollte, im Gegenzug aber bis zu drei Teams aus der Dritten Liga herunterkommen, gibt es eine erkleckliche Zahl an Absteigern. "Maximal sechs", skizziert Döther den schlechtesten Fall.

Doch bis dahin ist es noch eine ganze Weile, zunächst einmal muss die TuS Koblenz ihre Hausaufgaben machen und bis zum Saisonbeginn eine schlagkräftige Einheit zusammenstellen. Auf dem Weg dorthin präsentiert der Verein nun Neuzugang Nummer vier: Rachid Bouallal spielte in der abgelaufenen Rückrunde als Außenstürmer bei den Sportfreunden Troisdorf in der Mittelrheinliga und erhält nun einen Vertrag mit einjähriger Laufzeit. Zuvor war der 24-Jährige von 2008 bis 2011 für den 1. FC Köln II im Einsatz und erzielte vier Tore in 63 Spielen. Außerdem hat Mittelfeldspieler Kerim Arslan seinen Vertrag bei der TuS um ein Jahr bis zum 30. Juni 2013 verlängert. "Unsere Planungen für die offensiven Außenbahnen sind damit abgeschlossen. Jetzt suchen wir noch Spieler fürs Zentrum und den Sturm", sagt Theisen.

