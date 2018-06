Es bleibt beim Plan B, TuS Koblenz muss sich auf die Fußball-Oberliga einrichten. Der Zulassungsbeschwerdeausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat entschieden, dem sportlich in die 3. Liga aufgestiegenen KFC Uerdingen die Lizenz zu erteilen, obwohl eine Liquiditätsbürgschaft der Uerdinger zu spät beim DFB eingegangen war. Gegner SV Waldhof Mannheim bleibt Regionalligist, und deshalb muss die TuS Koblenz als Fünftletzter der abgelaufenen Saison aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar absteigen. Wo es in der kommenden Saison unter anderem zu brisanten Derbys mit den Nachbarvereinen (und teilweise TuS-„Filialen“) FC Karbach, Rot-Weiß Koblenz und FV Engers kommen wird.

„Wir sind sportlich abgestiegen und es steht uns nicht zu, die Entscheidung des DFB zu beurteilen“, nahm TuS-Präsidiumsmitglied Remo Rashica unmittelbar nach der Verkündung durch DFB-Vizepräsident Rainer Koch die neuerliche ...

