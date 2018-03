Unser Überblick: Wer kommt, wer geht und wer bleibt bei den Top-Klubs

Wir blicken auf die Transferaktivitäten bei den überkreislichen Hunsrücker Fußballteams bislang in der Winterpause. Am meisten getan hat sich bei den beiden ranghöchsten Klubs aus Karbach und Emmelshausen, aber auch von den sechs Bezirksliga-Klubs gibt es Neuigkeiten auf dem Personalsektor.

So will Leutrim Kabashi auch bald für den FC Karbach jubeln. Der aus dem Westerwald stammende Linksfuß kommt von Arminia Hannover und traf dort vergangene Saison zehnmal in der Oberliga Niedersachsen. Im Juni 2017 zog er sich einen Kreuzbandriss beim Waldlauf zu, er kommt daher ablösefrei in den Hunsrück.

Foto: Florian Petrow

FC Karbach

Wie berichtet schließt sich Leutrim Kabashi dem Oberliga-Zehnten an. Kabashis Familie stammt aus dem Westerwald, wo es den 26-jährigen Deutschen mit albanischen Wurzeln nun wieder hinzog. Bereits in der Jugend war er ins Internat von Eintracht Braunschweig gewechselt und blieb im Anschluss in Niedersachsen hängen. Er spielte danach bei der U17 von Arminia Bielefeld, bevor er für Braunschweig wieder in der U19 und der Regionalliga auflief. Zuletzt war er für Arminia Hannover in der Oberliga Niedersachsen aktiv. Nach zehn Treffern in der Vorsaison verletzte er sich im Juni 2017 beim Waldlauf schwer, riss sich das Kreuzband. Nun ist er aber wieder fit, trainierte zuletzt bei einem Westerwälder Klub mit. So wurde Karbach auf ihn aufmerksam, vor zwei Jahren gab es schon mal einen ersten Kontakt. „Natürlich müssen wir schauen, wie fit Leo jetzt schon wieder ist“, sagt Karbachs Vorsitzender Daniel Bernd über den offensivstarken Linksfuß, der dem Vernehmen nach eine richtige Verstärkung für die Vorderhunsrücker werden kann. Kabashi kommt durch seine Verletzung ablösefrei nach Karbach. Andere Kontakte habe der Zugang nicht so intensiv verfolgt. „Ihm hat das Familiäre bei uns gefallen, ich glaube, bei ihm können wir nichts falsch machen“, sagt Bernd, der zudem noch A-Junior Jakob Sievert vom JFV Rhein-Hunsrück nun mit einer Spielberechtigung für den FC ausstattete (siehe Bericht TuS Kirchberg).

TSV Emmelshausen

Ohne Maciej Kowalski-Haberek (zum polnischen Drittligisten KS Polkowice) und Yannick Bach (zu Bezirksligist SG Vordereifel) geht der Rheinlandliga-Tabellenführer in die Restrunde. Bachs Abgang ist verkraftbar, er kam bisher keine Minute zum Einsatz. Kowalski-Haberek wird dagegen nur schwer zu ersetzen sein, der defensive Mittelfeldspieler war mit 7 Toren in 18 Partien immerhin der zweitgefährlichste TSV-Kicker. „Es gab Bestrebungen, einen Ersatz zu holen“, sagt der Sportliche Leiter Karl Hartmann: „Aber, wer nur ein bisschen Charakter hat, wechselt nicht in der Winterpause. Neuzugänge wird es bei uns erst wieder im Sommer geben.“

TuS Kirchberg

Der Pass von JFV-Mittelfeldspieler Jakob Sievert lief auf den TuS, für den Bezirksliga-Vierten hat der A-Junior aber kein Seniorenspiel bestritten. Nun ist Sievert zum Oberligisten FC Karbach gewechselt, der Ravengiersburger will dort wie seine JFV-Kollegen Linus Peuter und Chris Gerhartz Fünftliga-Luft schnuppern. Bei Kirchberg wird transfertechnisch sonst nichts passieren. Mit Florian Daum, Peter Kunz, Patrick Sehn-Henn, Artur Stürz und eventuell Lukas Gohres steigen aber fünf zuletzt verletzte Kicker wieder mit in die Vorbereitung ein.

TuS Rheinböllen

Beim Bezirksliga-Neunten gibt es einen externen Neuen im Winter – und das ist wie berichtet mit Christoph Bittner ein alter Bekannter, er kehrt vom Südwest-Verbandsligisten Waldalgesheim nach nur einem halben Jahr nach Rheinböllen zurück. Ein Interesse an Oberliga-Mann Hervé Loulouga bestand übrigens nie, wie Rheinböllens Trainer Kevin Schneck unterstreicht: „Ich habe das auch im Internet gelesen. Ich wüsste gerne mal, wer auf solche Ideen kommt und die dann noch veröffentlicht. So etwas wäre weit über unseren Möglichkeiten.“ Loulouga wechselt übrigens von Rot-Weiß Koblenz zum Liga-Rivalen FV Engers innerhalb der Oberliga. Schneck und die TuS-Verantwortlichen werden sich kommende Woche zusammensetzen und über die weitere Zusammenarbeit sprechen. „Bei mir hat sich nicht viel geändert an der Tendenz, es passt im Großen und Ganzen“, kann sich Schneck eine dritte Saison im Hunsrück gut vorstellen. Fehlen wird ihm noch länger Andreas Herdt wegen einer Knieverletzung.

SV Oberwesel

Johannes Lehré hat wie berichtet den Bezirksliga-Zehnten nach einem halben Jahr und fünf Treffern wieder verlassen. Den Stürmer zieht es beruflich in den Stuttgarter Raum, seinen Pass hat er wieder zu seinem Heimatverein Spvgg Viertäler (B-Klasse Mainz-Bingen) gelegt. Auch Niklas Hüttner steht berufsbedingt dem SVO in der Restrunde nicht zur Verfügung. Stefan Fahning steigt nach mehr als einem Jahr Verletzungspause wieder voll ins Training ein, zudem wird Dennis Müller aus der B-Klasse-Reserve hochgezogen. „Unser Kader ist stark genug, um die Klasse zu halten“, sagt SVO-Abteilungsleiter Lennart Schuck.

SG Niederburg/Biebernheim/Dams.

Nix Neues beim Tabellenelften der Bezirksliga: „Bei uns hat sich keiner abgemeldet, und wenn uns keiner noch bis zum 31. Januar zufliegt, wird es auch keine Zugänge bei uns geben“, sagt Trainer Patric Muders. Was machen die Langzeitverletzten bei der SG? Torwart Christoph Pabst ist nach seiner Handverletzung wieder voll einsatzfähig und wird mit Pascal Neber um den Platz zwischen den Pfosten konkurrieren. Stürmer Tobias Kehrein macht nach seinem Kreuzbandriss Ende Juli große Fortschritte, Muders hält einen Einsatz in der laufenden Saison aber noch für zu verfrüht.

SG Mörschbach/Argenthal/Liebs.

Nichts Neues vom Transfermarkt gibt es vom Tabellenvorletzten Mörschbach zu vermelden. Hier hoffen die Verantwortlichen vielmehr auf die Rückkehr einiger Langzeitverletzten wie Stefan Hohl, Marvin Schulzki oder Pascal Endres. „Der Kader ist unverändert“, sagt Christian Sixel aus dem SG-Vorstand. Trainer bis zum Sommer bleibt auf jeden Fall Siggi Wächter, der bekanntlich noch seine Scoutingtätigkeit beim FSV Mainz 05 parallel ausgeübt hat, aber sich nun ganz auf den Abstiegskampf bei der SG konzentrieren kann. Das wird ab dem Tag des Simmerner Masters passieren, am 21. Januar beginnt die Mission Klassenerhalt. „Ein Teil wird beim Masters spielen, die anderen steigen ins Training ein“, sagt Wächter.

SG Mengerschied/Unzenberg/Sarg.

Bevor es für den Bezirksliga-Tabellenletzten nach dem Simmerner Hallenmasters mit der Vorbereitung losgeht, machten die Verantwortlichen der SG Nägel mit Köpfen und verlängerten mit dem Trainer-Duo Andreas Auler und Christoph Braun. Die beiden gehen dann ins dritte gemeinsame Jahr. Auler steht weiter draußen, Braun auf dem Feld – unabhängig von der Liga. „Wir hatten uns beide vorher zusammengesetzt und einiges durchgesprochen, deshalb war das nun schnell entschieden“, sagt Auler zum Treffen am Donnerstagabend mit dem SG-Vorstand. Zu- oder Abgänge gibt es keine, Auler hofft auf die Rückkehr einiger Verletzter und setzt vor allem darauf, dass Kapitän Christian Kleid wieder fest dabei ist.

Mirko Bernd/Michael Bongard