Besser hätte sich Anel Dzaka sein „Comeback“ nicht wünschen können. Im ersten Spiel nach seiner Rückkehr aus der bosnischen Heimat sah der Trainer des Fußball-Oberligisten TuS Koblenz einen souverän herausgespielten 2:0 (1:0)-Derbysieg seines bestens ein- und aufgestellten Teams beim bisherigen Tabellendritten FV Engers. Könnte Dzaka, der nur noch einen letzten Schritt vom Erwerb der Trainer-A-Lizenz entfernt ist, da nicht mit Unterstützung seines kongenialen Co-Trainers Manuel Moral Fuster den Job auch von Bosnien aus erledigen? „Wenn's so einfach wäre“, grinste der Coach, unter dem die neu zusammengestellte Mannschaft des Regionalliga-Absteigers nach dem beängstigenden Saisonstart nun 15 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen geblieben ist und sich an die Spitze herangepirscht hat.

Und doch: Einfach ist nichts bei der TuS. Nehmen wir nur das Führungstor, das Justin Klein kurz vor der Pause vor 1040 Zuschauern durch einen Kunstschuss mit dem rechten Außenrist, ...

