Scheinbar wie selbstverständlich schoss der Spitzenreiter der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zum sechsten Mal in Serie einen Gegner aus dem Stadion Oberwerth: Mit 4:0 (2:0) behielt Rot-Weiß Koblenz im Duell mit dem FC Arminia Ludwigshafen die Oberhand und baute so ganz nebenbei die Tabellenführung aus. Die Verfolger TuS Mechtersheim (0:1 in Dillingen) und TSV Schott Mainz (0:1 in Kaiserslautern) ließen Federn, fünf Punkte liegen jetzt zwischen dem Primus und dem Rest des Feldes.

Der Koblenzer Trainer Fatih Cift widersprach, ohne dass eine Frage mit der eingangs erwähnten Formulierung gestellt wurde: „Das ist alles nicht selbstverständlich, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Ein sehr guter ...

Lesezeit für diesen Artikel (591 Wörter): 2 Minuten, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.