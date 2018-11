Traumtor zum Sieg in letzter Minute: In der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gelang dem eingewechselten Jeremy Heyer beim 3:2 (1:2)-Erfolg des TSV Emmelshausen gegen das Schlusslicht VfB Dillingen der Siegtreffer per Sahneschuss. Somit konnte die Heimelf mit dem Dreier nachlegen, nachdem am vergangenen Spieltag bereits der Vorletzte Idar-Oberstein bezwungen werden konnte. Mit jetzt 16 Punkten bleibt der TSV zwar Drittletzter, hat aber tabellarisch wieder Sichtkontakt zum hinteren Mittelfeld aufgenommen.

Was aus TSV-Sicht mehr als gut endete, begann kurz nach Anpfiff mindestens genauso schlecht. Trainer Julian Feits Mannen fanden anfangs nicht wirklich statt, sahen sich zahlreichen schnellen Ballstafetten der mutig ...

Lesezeit für diesen Artikel (454 Wörter): 1 Minute, 58 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.