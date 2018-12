Einen versöhnlichen Abschluss eines enttäuschenden Fußballjahrs 2018 schaffte das Team des SC Idar-Oberstein in der Fußball-Oberliga. Das erste Heimspiel des neuen Trainers Uwe Hartenberger brachte einen 4:2-Sieg gegen den FV Engers, einige Erkenntnisse und eine gute Portion Hoffnung, in der Rückrunde eine Aufholjagd starten zu können und die Mission Klassenverbleib erfolgreich zu gestalten. Allerdings hatte der SC in der rasanten Partie auch das nötige Glück, in den richtigen Momenten zu treffen und sich im zweiten Durchgang auf einen bärenstarken Andreas Forster im Tor verlassen zu können.

Hervorragend eingestellt vom Coach, sehr engagiert und vor allem mit viel läuferischem und kämpferischem Engagement gingen die Gastgeber in die Partie, ließen Engers kaum Luft zum Atmen und provozierten so ...

Lesezeit für diesen Artikel (695 Wörter): 3 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.