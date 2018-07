Wenigstens ein Spieler aus dem Kreis Birkenfeld hatte am Freitagabend im Idarer Haag-Stadion Grund zur Freude. Nach langer Verletzungspause feierte Flavius Botiseriu sein Comeback für den 1. FC Kaiserslautern. Der gebürtige Birkenfelder und frühere Jugendspieler des SC Birkenfeld absolvierte sein erstes Spiel für die zweite Mannschaft des 1. FCK nach einer achtmonatigen Zwangspause. In der 44. Minute wurde er von FCK-Coach Hans-Werner Moser nach der Verletzung von Innenverteidiger Lukas Gottwalt eingewechselt. „Ich bin einfach froh, dass ich wieder trainieren und spielen kann und Licht am Ende vom Tunnel sehe“, freute sich Botiseriu. „Es war eigentlich nicht geplant, dass ich so lange spiele, aber durch die Verletzung von Lukas Gottwalt bin ich früher reingekommen. Insgesamt bin ich glücklich darüber, wie es gelaufen ist“. Botiseriu kam auf der linken Abwehrseite der Lauterer zum Einsatz, erlebte sofort das 2:0 seines Teams und lieferte einen insgesamt überzeugenden Auftritt. „Idar-Oberstein war ein guter Gegner, sie haben gut dagegengehalten. Nach dem 2:0 hatten wir das Spiel jedoch im Griff und sind letzten Endes als verdienter Sieger vom Platz gegangen“, resümierte er.

Im Februar hat Botiseriu einen Profivertrag beim FCK unterschrieben und hofft natürlich, irgendwann auch zu Einsätzen in der dritten Liga zu kommen. „Natürlich versuche ich, so schnell wie möglich zur ...

Lesezeit für diesen Artikel (251 Wörter): 1 Minute, 05 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.