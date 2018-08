Der FV Engers rückt nach dem vierten Spieltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar auf den zweiten Tabellenplatz vor. Der FVE besiegte den FC Hertha Wiesbach mit 3:1 (2:0) und verhalf gleichzeitig dem linksrheinischen Nachbarn TuS Rot-Weiß Koblenz zum Sprung an die Tabellenspitze. Mit einem Doppelpack im ersten Abschnitt ragte Torjäger Christian Wiersch aus dem Engerser Team heraus. Während der FVE nach drei Siegen und einem Unentschieden noch ohne Niederlage ist, mussten die Gäste nach drei Erfolgen in Folge und 9:0 Toren zum ersten Mal den Platz als Verlierer verlassen.

Es war ein richtig gutes Fußballspiel mit viel Tempo von Beginn an. Doch beide Abwehrreihen ließen kaum echte Torchancen zu. Glück hatte der FV Engers, dass sich Lukas Klappert nach ...

Lesezeit für diesen Artikel (498 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

