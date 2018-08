Emmelshausen - Bingen: Das sagten die Trainer im Pressegespräch

Julian Feit (TSV Emmelshausen): Am Anfang war es ausgeglichen, mit dem 1:0 ist das Spiel in unsere Richtung gelaufen. Eine 1:0-Führung in der Oberliga ist ganz wichtig, das ist eine Erkenntnis aus den ersten Wochen. In den ersten drei Spielen war das der Knackpunkt gegen uns, diesmal ist das 1:0 für uns gefallen. Danach war es generell richtig gut von uns, wir hatten die nötige Ruhe am Ball, haben einen kühlen Kopf bewahrt und vor allem die Abwehrkette von Bingen in Bewegung gebracht – auch mit vielen kurzen Pässen. Das 2:0 und 3:0 war richtig gut rausgespielt. Gerrit Wißfeld hat die Bälle vorher gewonnen, dafür haben wir ihn geholt, er ist unermüdlich im Mittelfeld und setzt auch Akzente nach vorne. Aber ich bin mit allen Spielern sehr zufrieden. Wir waren stabil in der Defensive, aus dem Spiel heraus hatte Bingen fast keine Chance. Über den ersten Oberliga-Sieg können wir uns einen Tag freuen, aber dann geht es weiter, denn wir wollen auch am Sonntag Kaiserslautern II hier in Emmelshausen die Stirn bieten.

Nelson Rodrigues (Hassia Bingen): Das 1:0 war der Schlüsselmoment. Daran hat sich der TSV hochgezogen. Nach unserem Anschlusstreffer zum 1:3 hatte ich schon das Gefühl, dass in den letzten 20 ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.