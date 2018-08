Die Bestmarke steht bei 7473. So viele Zuschauer sahen am Pfingstmontag das Endspiel um den Fußball-Rheinlandpokal zwischen den Stadtrivalen TuS Koblenz und TuS Rot-Weiß Koblenz im Oberwerth-Stadion. Mehr Menschen als bei diesem 1:0-Überraschungssieg haben den Rot-Weißen noch nie beim Kicken zugeschaut, doch am kommenden Sonntag (Anstoß: 15.30 Uhr) sollen es noch ein paar mehr werden. Das DFB-Pokalspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf verspricht der größte Tag in der Geschichte der Fußballabteilung des mit knapp 1500 Mitgliedern drittgrößten Koblenzer Sportvereins zu werden.

Vor ihrem insgesamt erst vierten Auftritt im großen Koblenzer Stadion kommt auf die Rot-Weißen allerdings jede Menge Arbeit zu. „Das ist Wahnsinn, was da alles bedacht werden muss“, stöhnt Chris ...

Lesezeit für diesen Artikel (437 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.