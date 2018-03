SpVgg Burgbrohl wartet nach Pokal-Aus weiter auf den Befreiungsschlag

Der erhoffte Motivations- und Stimmungsaufschwung blieb für die Sportvereinigung Burgbrohl aus: Mit einer 0:1 (0:0)-Niederlage im Gepäck sind Trainer Klaus Adams und seine Mannschaft am späten Mittwochabend vom Fußball-Rheinlandpokal-Achtelfinalspiel beim klassentieferen FSV Trier-Tarforst zurückgekehrt. Nun kann und muss man sich beim derzeit abgeschlagenen Schlusslicht der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mehr denn je auf die Punktspiele konzentrieren. Die nächste Aufgabe steht hier am Samstag ab 15.30 Uhr beim Tabellenfünften TuS Mechtersheim bevor.

Foto: Vollrath

Das große Burgbrohler Manko in dieser Saison wurde auch in Trier-Tarforst wieder deutlich: Im Spiel nach vorn passiert einfach zu wenig, fehlen die zündenden Ideen und auch das Durchsetzungsvermögen. "Das war leider mal wieder zu harmlos", musste auch Trainer Adams nach der Partie eingestehen. In einer niveauarmen und beiderseits von massenhaft Abspielfehlern geprägten Partie kam die Sportvereinigung erst in der 73. Minute zu einer ersten klaren Torchance: Der Kopfball von Deniz Öztürk nach Flanke Zakaria Harrach strich knapp am Tarforster Tor vorbei.

Die Gäste mussten in dieser Phase auch alles nach vorn werfen, lagen sie doch seit der 48. Minute im Hintertreffen. Nachdem Kuss Kunzika den Tarforster Fabrice Schirra von den Beinen geholt hatte, verwandelte Benedikt Decker mit einem platziert getretenen Schuss ins linke untere Eck den fälligen Elfmeter – unhaltbar für SpVgg-Torwart Marcel Behr, der insgesamt eine solide Partie machte.

Kurz nach dem 1:0 verpasste Tarforst mehrfach, nachzulegen, hatte am Ende aber Glück, dass die Burgbrohler die immer größere Unsicherheit in der Hintermannschaft nicht ausnutzten. Immer wieder wirbelte der agile Bayram-Burak Koc durch die Abwehrreihen des FSV, sorgten lange Einwürfe des jüngst verpflichteten Andreas Moog für Gefahr. In der 90. Minute dann fast noch der Ausgleich: Lars Bohm köpfte aber aus vier Metern über das Tor.

"Unterm Strich war es zu wenig", stellte Adams fest. Allzu hart wollte er mit seinem Team aber nicht ins Gericht gehen. Schließlich hatte man mit dem letzten Aufgebot die 125 Kilometer lange Reise an die Mosel angetreten. Joachim Akwapay fehlte berufsbedingt, krank oder verletzt mussten Joshua Schmickler, Deniz Dogan und Mahsun Jusuf passen. Auf dem Spielberichtsbogen stand neben Ersatztorwart Thomas Kloppe mit Michael Dressman gerade mal ein Feldspieler. Öztürk biss sich trotz starker Erkältung durch – und auch der Trainer selbst war angeschlagen.

An Samstag in Mechtersheim erwartet Adams nun "ein ganz anderes Spiel, in dem wir sicher mehr unter Druck geraten werden und wir im Spiel nach vorn ganz gezielt unsere Chancen suchen müssen". Mittelfeldspieler Koc sehnt herbei, dass "wir endlich mal eiskalt vor dem gegnerischen Tor zuschlagen". Das 0:0 am vergangenen Samstag gegen Saar 05 Saarbrücken – der erste Punkt nach zuvor elf Niederlagen in Folge – könne durchaus Auftrieb geben, meint der 19-Jährige, der im Sommer von der U 19 der Kölner Fortuna gewechselt war.

Auch der kommende Burgbrohler Gegner war am Mittwoch im Einsatz: Im Viertelfinale um den Südwestpokal gab es eine achtbare 1:2-Niederlage gegen den klassenhöheren Regionalligisten Wormatia Worms. "Uns erwartet ein Kontrastprogramm. Wir sind nun der Favorit und wollen unter allen Umständen vermeiden, dass wir die Ersten sind, die gegen Burgbrohl verlieren", warnt TuS-Trainer Manfred Schmitt. Sein Gegenüber Adams muss am Samstag zwar auf den gelb-rot-gesperrten Jan Henrich verzichten, hofft aber ansonsten auf deutlich mehr personelle Alternativen – und auf endlich mehr Torgefahr. Andreas Arens