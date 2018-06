Dass André Marx, ehemaliger Kapitän der TuS Koblenz den Fußball-Regionalliga-Absteiger verlassen würde, hatte er in diesen Tagen angekündigt. Im Gespräch als möglicher künftiger Verein war der hessische Regionalliga-Aufsteiger SC Hessen Dreieich. Der wird es aber nicht, denn stattdessen hat sich Oberligist FC Karbach die Dienste des 28-jährigen Abwehrspielers gesichert. Am heutigen Montag hat er bei den Vorderhunsrückern unterschrieben, wie Karbachs Vorsitzender Daniel Bernd bekannt gab. „André will auch beruflich wieder Fuß fassen in seinem alten Job und hat sich gegen Dreieich entschieden, sondern für eine berufliche Perspektive und Oberligafußball bei uns“, sagt Bernd, der natürlich erfreut ist, mit Marx einen überraschenden Transfercoup gelandet zu haben, er gibt aber die Lorbeeren weiter: „In erster Linie hat André ein langes Gespräch vergangene Woche mit unserem Trainer Torsten Schmidt überzeugt.“

Den umgekehrten Weg wie Marx geht indes Leo Kabashi, der Karbach kurzfristig noch verlässt und zur TuS wechselt. Ausführlicher Bericht folgt. mb

