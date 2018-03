Pokal: Karbachs Schmidt erwartet kein einfaches Spiel

Der Rheinlandpokal. Wer würde ihn nicht mal gerne in die Höhe stemmen? Vorbehalten bleibt das meistens den Regionalliga-Fußballern aus Trier oder Koblenz. Ab und zu quetscht sich mal eine Mannschaft dazwischen. In dieser Saison könnte das durchaus der FC Karbach sein. Aber bevor das so weit ist irgendwann kommendes Jahr, macht es der Fußballgott so ähnlich wie die anderen Götter neben ihm: Er setzt den Schweiß vor den Erfolg. Und von diesem Schweiß wird der Oberliga-Tabellenführer am Mittwochabend ab 20 Uhr einigen vergießen müssen beim Rheinlandliga-Fünften, da ist sich Karbachs Trainer Torsten Schmidt ganz sicher.

Der Briedeler Marc Mees (rechts) wird sich wie in der Vorsaison den Karbachern um Julian Hohns nicht in den Weg stellen, Mees pausiert nach einem Armbruch im April immer noch. In der Oberliga endeten beide Duelle zwischen dem FCK und dem SVM 0:0.

Foto: Wolfgang Schmidt

"Ich erwarte kein einfaches Spiel", sagt Schmidt, "wir haben auch in den Runden vorher in Leiningen oder Mendig nicht im Vorbeigehen gewonnen." Und dass Mehring noch einmal eine andere Nummer ist als Mendig, obwohl beide in der gleichen Klasse spielen, weiß Schmidt: "Mendig und Mehring kann man nicht vergleichen. Die Hauptachse bei Mehring besteht aus ehemaligen Oberliga-Spielern, im Prinzip ist das immer noch eine Oberliga-Truppe, auch wenn sie schwer in die Saison reingekommen ist." Mittlerweile hat sich Mehring berappelt, mit 21 Punkten aus 10 Spielen ist zumindest Platz zwei (Mayen, 11 Spiele, 22 Punkte) nicht weit weg. In der Oberliga-Abstiegssaison 2015/2016 holte Mehring immerhin 28 Zähler. Die Partien gegen den FCK endeten beide 0:0. Dass es zumindest anhand dieser Zahlen kein Selbstgänger wird auf dem Mehringer Kunstrasen bei Flutlicht, ist den Karbachern bewusst. Schmidt bereitete sich akribisch auf die Aufgabe vor, beobachtete Mehring beim 3:1-Sieg in Mülheim-Kärlich. "Du guckst ja immer: Was macht der Gegner gut, was nicht so gut und wo wollen wir ansetzen, um die Partie für uns zu entscheiden", erklärt Schmidt. Über die Mehringer Schwächen sagt er nicht allzu viel – nur, dass es Ansatzpunkte gibt. "Was aber klar ist: Mehring hat wie wir ein gutes Umschaltspiel. Wer das besser unterbindet, hat gute Chancen. Letztlich ist es so: Wir spielen auswärts bei einem guten Gegner und werden schon verstärktes Augenmaß auf die Defensive legen und der Mehringer Stärke im Zentrum Rechnung tragen." Dennoch haben sich die Hunsrücker natürlich in der Liga das Selbstbewusstsein geholt, um auch im Rheinlandpokal den Weg noch ganz weit gehen zu können. "Wir wollen weiterkommen und werden in voller Montur antreten. Wir würden gerne mal über den Winter hinauskommen im Pokal, sind in den letzten beiden Jahren zweimal knapp daran gescheitert." Gegen Koblenz im Elfmeterschießen und gegen Trier nach Verlängerung. Beides im Viertelfinale. Für Schmidt ist ein Halbfinale oder Endspiel aber noch weit weg. Genauso wie die Verhandlung über ein eventuelles Wiederholungsspiel gegen Mechtersheim am Donnerstag (wir berichteten). Sein Thema ist einzig und allein Mehring. Personell hat er Alternativen. Was er verrät: Lukas Schmitt wird im Tor stehen und Philipp Flaßhaar wird wie beim 4:1 in Diefflen wieder beginnen. Dort war übrigens Mehrings Trainer Frank Meeth zugegen. Karbacher Schwächen dürfte er nicht viele gesehen haben. Und wenn, behält er sie für sich. Wie Schmidt. mb