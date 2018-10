Karbach - Völklingen: Das sagten die Trainer im Pressegespräch

Torsten Schmidt (FC Karbach): Das war wieder eine Steigerung. Wir haben es geschafft, oftmals mehrere Anspielstationen anzubieten. Die Jungs waren bereit, auch mal in Räume zu gehen, die weh tun können. Das muss aber im vierten Jahr in der Oberliga auch unser Anspruch sein. Durch die Verletzten hatten wir fast zwangsläufig eine ziemlich kleine Mannschaft auf dem Platz, die körperlich nur bedingt dagegen halten kann. Deshalb haben wir klug die „untere Etage“ bespielt und den groß gewachsenen Gegnern somit einige Probleme bereitet. Wie sich Oscar Feilberg wieder reingehauen hat – so will ich das sehen.

Günter Erhardt (Röchling Völklingen): Ich bin natürlich nicht zufrieden. Wir hatten eigentlich einen Dreier angepeilt. Aber wenn ich sehe, wie unsere Riesen in der Abwehr Kopfballduelle gegen 1,50 Meter kleine ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.