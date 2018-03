Aus unserem Archiv

Neuzugang in der Winterpause für den Fußball-Oberligisten FC Karbach: Der Tabellenzehnte hat in der Winterpause den 26-jährigen Leutrim Kabashi verpflichtet. Der torgefährliche Mittelfeldmann (10 Treffer vergangene Saison) kommt aus der Oberliga Niedersachen von Arminia Hannover in den Vorderhunsrück. Linksfuß Kabashi, der aus dem Westerwald stammt, hatte sich im Juni einen Kreuzbandriss zugezogen und schließt sich nach seiner Rückkehr in die Heimat nun dem FC an (ausführlicher Bericht folgt).