Karbach - Idar: Das sagten die Trainer im Pressegespräch

Torsten Schmidt (FC Karbach): Wir haben schon Spiele bestritten, in denen wir besser waren und am Ende mit leeren Händen dastanden. Heute nehmen wir den Punkt gerne mit. Irgendwie war die Partie symptomatisch für die Spielzeit: Im Herbst ging es uns nicht so gut, da hat vieles nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber wir sind nach der Winterpause zurückgekommen. Genau so war es heute mit den beiden Hälften. Die erste Halbzeit war wirklich nicht gut, aber wir haben nach der Pause eine Reaktion gezeigt. Wir waren wieder dran, haben mutiger agiert. Man muss auch bedenken, dass wir einige Änderungen in der Startformation hatten und dass Tim Puttkammer nach einer halben Stunde mit Knieproblemen runter musste. Zudem kann man auf dem Platz natürlich nicht so spielen wie auf einem Kunstrasen. Aber ich bin der Meinung, dass es keine Rolle spielt, wie der Untergrund ist. Es gibt immer Möglichkeiten, egal, wie die Platzverhältnisse sind.

Murat Yasar (SC Idar-Oberstein): Es ist bitter, dass wir wieder ein spätes Gegentor schlucken mussten. Ich denke schon, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten. Wir hatten ein deutliches Chancenplus ...

